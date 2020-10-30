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家長納悶「為何一堆人攻擊萬聖節」 網揭關鍵原因
萬聖節來臨！許多家長也幫自家寶貝打扮成「小妖怪」，上街討糖去，不過近日有網友表示疑問，為何一堆人要攻擊「萬聖節」？引發網友熱議。
一名女網友今（30）日在臉書社團「爆怨2公社」發文，「我不懂為什麼一堆社團要攻擊萬聖節？」該網友指出，看過不少人說過萬聖節是「崇洋媚外」，讓她直呼「沒童年嗎？這只是讓小朋友一個開心的回憶，自己去搗蛋拿糖吃，何樂不為呢？」她也說「一堆酸民不知道心態是怎樣的」。
貼文一出，網友也紛紛表示，「是啊，小孩世界能快樂製造回憶就盡量」、「因為那些酸民沒童年」、「我也覺得沒有不好」、「孩子們開心最重要」、「管人家要怎麼扮，重點大人小孩玩得開心就好了」。
也有網友說，「連老外都搞不清楚，為什麼台灣人有那麼多情人節，自己的節日不盛大慶祝延續傳統，整天想著外國的大便比較香，現在媚洋崇日是台灣人的日常」、「我覺得有些根本是家長虛榮心，我看有的小朋友被搞的好難受好可憐」、「都是商家包裝出來的，跟崇洋媚外關係不大」、「生日幹嘛不吃壽麵壽桃，要吃生日蛋糕吹蠟燭」、「因為台灣的中元節、清明節沒人玩」。
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