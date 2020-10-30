中衛臉書公布口罩新版鋼印 網見一錯誤細節罵翻天：別失國格

為了防止之前國外進口非醫用口罩混充國產醫用口罩事件再度發生，自9月24日起國產平面式醫用口罩，須逐片標示「MD」及「Made In Taiwan」雙鋼印，不過口罩大廠中衛在臉書上公布新版鋼印後，卻因為「taiwan」開頭的英文字母大小寫，被網友留言罵翻，認為不應該失去國格。

中衛昨（29）日在官方臉書公布口罩新版鋼印，並且寫道為了保留中衛彩色口罩系列原有的風格，公司花了一段時間重新設計「made in taiwan」及「MD」的專屬雙鋼印字型，原本左上「CSD」及右下角「my color my style」位置不變，「我們不願讓產品沒有自己的名字，CSD會一直在那的！」

不過鋼印設計照片一出，卻引起不小輿論，有網友眼尖發現「taiwan」中的字母「t」竟然是小寫，留言區紛紛被洗版罵翻，「任何國家名稱或是城市，幾乎是不會用小寫開頭的啊，花了很多時間重新設計讓台灣T頭變矮，這個點看不懂」、「把台灣的T變小寫，一點連基本的sense都沒有，東西再美也是枉然」、「t是小寫，真的是低級錯誤吧？」、「為了美學不要國格了嗎？」、「把台灣寫成小寫t有辱國格，請改成大寫T，這很重要」。

雖然罵聲連連，但也有網友幫忙緩頰，「我想這與政治扯不上關係，也不需要硬質疑其國家認同，這應該只是當初設計師為了整體的美感而採用小寫t來排版，但如同大家所說的，忽略了大寫T所代表的用法及意義」。