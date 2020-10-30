來台生活5年首次被歧視！ 陸配心痛：當下不知怎麼反應

來台生活5、6年的中國籍配偶Lia，是一名Youtuber，時常發布影片讚賞台灣人的親切友善、生活品質等，不過她昨（29）日晚上發布一支新片，只見她將以往開朗的笑容收起，並說出自己在台首次體驗到「被歧視」的滋味，讓眾網友相當不捨。

Lia昨天在她的頻道「焦慮主婦Lia」釋出新片，片中可見一名抱著狗的女子，嘴裡叼著菸，跟Lia衝突不斷。

Lia還原事發經過，當時帶兒子到101旁的水舞廣場玩耍，兒子在欣賞噴泉，她則坐在比較遠的位置，等到她注意時，有一隻沒牽繩的狗已經追著兒子跑了大半圈，兒子因為非常害怕所以一直跑，而狗也跟著狂追。

Lia說，當時狗的女主人就攔著她的兒子，且手有碰到，大聲命令他「不要跑」，儘管狗狗的體型不算大，也沒有咬到兒子，但早已嚇到小孩，於是Lia質問該名女主人，「為什麼公共地方不牽繩」，並要求對方道歉，兩人於是爆發衝突。

Lia不甘示弱拿起手機錄影，直呼「妳知不知道台北市沒牽（繩）的話，是可以罰款的？」對方則叼著菸，一臉不滿的怒視，隨後更嗆聲Lia「只有窮酸的人不講道理」、「妳應該是要錢吧，那賠妳好啦！」

Lia聽到對方這麼說後火氣飆升，「我一分錢都不要，我要妳現在跟我道歉」，而對方則一秒暴怒，「我跟他（Lia兒子）道歉過了！」Lia則有些嚇到的說，「我沒有聽到」，女主人接著強勢回應，「我的狗也沒弄到妳小孩，怎樣？」更直言「妳這種吼，真是不講道理，大陸人嘛！」

Lia聽到這句話，直接高聲喊道，「這和大不大陸有什麼關係？」接著101的工作人員到場詢問，Lia也向對方講述事發經過，不過話還沒說完，狗的女主人就插話說，「你不要理她啦，有受傷就讓她去告」，Lia於是也真的報警，雖然警方很貼心的向她解釋，但因為刑事部分沒有相關罰責適用，所以報警其實沒太大用處。

Lia離開警局後，也馬上拍影片表示，她以前曾講過，來台灣生活不曾被歧視，覺得這邊很友善、生活品質很好，甚至還被中國人嗆聲「舔台」，不過她如今真的體會到這種感覺了，「我當下愣住，不知道怎麼反應，原來這就是被歧視的滋味」，更說自己被過去講的話「打臉」。

Lia一臉無奈的說，來台灣生活5、6年，遇到很多好人，她也知道今天遇到的這種狀況是少數，所以不會對台灣的印象產生變化，不過她也說，如果今天只來台灣一個月，就不一定會有這種想法了，「我會不會變成那些整天抱怨被台灣歧視的大陸人，我不知道」。

影片釋出19個小時，吸引12萬人觀看、5000多則留言，紛紛為她加油打氣，「支持妳，妳没有被打臉，哪裡都有壞人，不是妳的問題」、「像這種人其實不是因為妳是大陸人才有的反應，只是剛好讓她藉此亂咬而已」、「我是一個住在德國的台灣媽媽，對於『歧視』這種事情也很有經驗，但由我的經驗來說，會歧視別人的人，都是心地不善良」、「跟陸配沒關係啦！這種人到哪都惹人厭啊」、「台灣普遍教養好，但是妳要習慣台灣還是有些素養低下的人」、「讓妳見笑了，替她說聲抱歉」。

不過也有網友不認同，「我覺得那個遛狗的阿姨沒有什麼錯，她去攔你兒子也是希望他不要跑，狗就不會追，我自己有養狗，也常常不牽繩，敢不牽繩的狗狗一定就是溫馴的嘛」。