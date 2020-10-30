客致電反應外送員運送飲料破掉 店家怨：每次都要店家吞？

許多店家為了增加收益，都和外送平台APP合作，讓客人只需動動手指頭便能選購想吃的食物外送到府，但也衍伸許多問題使人頭疼。一名開店的網友表示將完好的飲料送出卻遭客戶反應杯子破掉，究竟哪方該負起責任承擔？

一名網友於《爆怨2公社》上分享，自家飲料店與外送平台合作後，有次將飲料完好的交給外送員後，不久卻接到客人打電話反應杯子破了，讓店家感到十分頭疼，不禁思考到底該不該負責，更直呼「總不能每次都要店家吞吧？」

其他網友們留言表示，選擇外送平台合作就必須承擔相對應的風險，「因為外送員不是你控制範圍，算是一個風險囉，不然就只好請自己員工送」、「既然你使用了外送員來幫你履行出賣人的給付義務，就得承擔外送員的過失責任，例如送貨到一半飲料打翻、杯子破掉之類的」、「我覺得要，不然只好找自家員工幫忙送了！因為外送員一定不會管你，只要有送到就好，要他們貼錢不可能，而且影響的是你店的聲譽」。

但也有網友持反對意見，「外送員負責吧，我上班途中看過熊貓送奶茶整杯外露在袋子裡泡著三明治的」、「外送員該吞就吞，一堆不用杯架的，不用杯架就算了，騎車好像在趕投胎，不破才有鬼」、「買出單機，要外送員取貨時在收據上簽名，保留收據兩週，有糾紛就看單據，外送員該吞就吞下去」。