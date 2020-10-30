現煮要30分鐘！外帶紅豆湯見「噁心一幕」她氣炸：不會再去買

餐廳的環境衛生及餐點品質，會影響消費者是否願意來店用餐，日前一名女網友在「Dcard」發文抱怨，外帶等了30分鐘的紅豆湯回家，結果喝到一半卻驚見「整隻蟑螂」，讓她氣到不滿直呼「這輩子不會再去買這一間了」。

原PO在文中提到，日前心血來潮想喝紅豆湯，便和男友到萬華機場的某間攤販點了一碗紅豆三寶，無奈店家賣完現煮需等30分鐘，於是兩人特地在附近等了半個小時，隨後心滿意足的騎車回家。

沒想到，原PO後來吃到一半發現湯裡有蟑螂，嚇得她趕緊放下紙碗，原本的好心情瞬間盪到谷底，讓她超級崩潰，並氣憤表示「噁爆，這輩子不會再去買這一間了」。

貼文一出，網友留言回應，「好噁超大隻，妳還吃半碗了」、「嚇死，對紅豆湯有陰影了」、「蟑螂跟紅豆一起煮了半個小時」、「這要是我吃到真的會哭耶」、「看完照片，我認真衝到廁所把晚餐吐光光」、「不能接受，永久黑名單」、「好大隻，光看到圖片就快暈倒了」。