快訊

寫著他名字！加路蘭海邊尋獲朱冠甍頭盔內襯、機件殘骸

新增1例！菲籍移工參加確診友人喪禮 來台出關前採檢陽性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買鮮奶還要搖一搖？她打開蓋子見一景象超傻眼 網急勸：快退

聯合新聞網 / 綜合報導
正常牛奶蓋子裡會有拉環（如左圖），但原PO買到的牛奶卻沒有拉環（右圖）。 圖／翻攝自「Costco好市多商品經驗老實說」
正常牛奶蓋子裡會有拉環（如左圖），但原PO買到的牛奶卻沒有拉環（右圖）。 圖／翻攝自「Costco好市多商品經驗老實說」

美式賣場好市多（Costco）販賣的商品不僅多樣，份量也大又划算，常常吸引消費者光顧，當中有一款鮮乳是許多民眾最愛搶購的商品之一，就有位女網友日前到好市多買這款鮮乳，沒想到回家後打開蓋子發現裡面的拉環竟然消失，讓她直呼「這是我第一次買牛奶拿到籤王」。

女網友在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」PO上照片，並寫道「拿牛奶不外乎看效期、看外觀，殊不知竟然還要搖一搖」。她說昨（29）日早上拿出剛買的盒裝鮮乳，轉開蓋子後卻看到原本蓋子下應該還要有一塊拉環，但拉環卻不見了，讓原PO相當傻眼。

她不解地說「這是被退貨直接上架的意思嗎？還是現場有人口渴喝了一口再放回去？」因為是第一次遇到這種狀況，讓原PO不知道是要繼續喝還是拿去退貨。

鄉民們看了紛紛勸原PO趕緊退貨，「退…妳不知道別人做了什麼，別拿自家人健康跟它賭」、「遇到問題，請先打客服反映，會給妳合理的時間與處理方式，這裡不是客服專線啊！繳了會員費，請善用客服機制」、「退呀，這就是繳會費的權益」、「千萬不要喝，安全第一，建議回報給客服，下次去他們會補一瓶新的」、「一定要退，只要不是自己開封的，喝下去都會有風險」。

還有人建議結帳前還是先檢查比較保險，「我是會先拿到推車之後再一罐一罐打開檢查有無拉環」、「要有現場開蓋檢查再放進購物車的習慣」、「又學到一課了，以後要先檢查一下」、「我買那麼多次沒遇過耶！下次要買的時候，我得要檢查了」、「牛奶、堅果、瓶蓋沒有束膜的東西都要打開檢查」、「現在的產品有些是一扭轉便開，不一定有拉環，但一定要看看扭蓋前是否密封」。

好市多

延伸閱讀

好市多洗衣精有「神秘紅色按鈕」？ 內行曝真實用途：超貼心

好市多iPhone12售價比官網便宜該搶？內行點「5理由」：不推薦

好市多加油賣成本價？ 網揭業者算盤「打中台灣人致命點」

手刀前往！好市多開賣iPhone 12 各色有現貨還便宜上千元

相關新聞

買鮮奶還要搖一搖？她打開蓋子見一景象超傻眼 網急勸：快退

美式賣場好市多（Costco）販賣的商品不僅多樣，份量也大又划算，常常吸引消費者光顧，當中有一款鮮乳是許多民眾最愛搶購的商品之一，就有位女網友日前到好市多買這款鮮乳，沒想到回家後打開蓋子發現裡面的拉環竟然消失，讓她直呼「這是我第一次買牛奶拿到籤王」。

小資女訂房遭嗆「帶夠錢再說」PO文討拍 網反轟：惡人先告狀

想省錢又玩得開心？民眾除了在訂房網站上可以較優惠的價格訂到住宿飯店之外，在優惠票券平台上還提供比訂房網站更優惠的價格，因此優惠票券平台也受到許多小資族喜愛，不過由於平台上的促銷價太低，住宿飯店通常也會限時限額，讓消費者搶破頭。

一小條口感…健身男高蛋白飲「滿滿活蛆」喝下肚 業者道歉了

一名網友爆料他到運動中心健身後，飲用由該中心設置高蛋白機器所製作的高蛋白飲，沒想到卻發現裡面滿滿「活蛆」，嚇得他趕緊倒掉飲料。這家運動中心現在證實是位在新北市的樹林國民運動中心，業者表示已停止與機台廠商的合約，即日起會透過監視器盡力找出曾購買的消費者，主動聯繫討論賠償。

超商加開收銀櫃「後面直接衝」算插隊？ 正反吵爆

買東西時，如果遇到排隊結帳隊伍越來越長，通常超商也會加開一櫃收銀緩解人潮，不過是不是一定要按照原隊伍順序再排一次？近日引發網友論戰。

5年了...八仙樂園堅持不復業？ 網一面倒點破：只能說有夠倒楣

八仙事件已發生5年多，各界關注八仙樂園是否有望復業。新北市議員鄭宇恩今（29日）指出，10月勘查八仙樂園後發現，園區現況尚可，但離重啟、復業還遙遙無期，而業者則是苦無窗口。然而，新北市長侯友宜則表示，從他上任副市長、市長至今，透過關係接觸，但業者都拒見。對此，就有網友感到相當好奇，「八仙為何不想復業？」

日本多蓋「木建築」較窮？ 內行人駁：台用混凝土造屋超省

由於各國天氣特色、風土民情屬性不同，因此也會發展出適應當地的建築特色，就有一名在PTT八卦板好奇發問，日本住宅很多都是採用木頭建造，相較於台灣的住宅都是使用水泥磚瓦或鋼筋水泥的話，「日本住宅使用木頭建造算是落後國家嗎？」

拿太陽當指標要她「一路向西」 女外送員遇怪客：要我下海？

今年受疫情影響，不少人當起美食外送員維持生計，也因防疫政策讓外送訂單大增，顧客各種神奇狀況或奇葩要求也讓外送員眼界大開，有外送員便抱怨常遇到地址難找的訂單，詢問顧客竟被回「朝西走」，讓她大翻白眼。

首日衝鬼滅劇場版怎避開不良觀眾 網友：買千元套票有用嗎？

在電影院看電影，若是遇到素質不良的同場客人，相當破壞觀影體驗。一名想要首日就衝鬼滅之刃劇場版的網友，考慮前往較高價的戲院，詢問是否這樣就能避開不好的觀眾。

平價牛排99元能賺錢嗎？ 網曝「食材來源」：不要問很可怕

許多人想吃牛排又不想花大錢時，會選擇夜市吃平價牛排。一名網友就好奇不到百元的牛排有肉、麵、蛋還有醬料，光是肉就很貴了加上店面租金和人事開銷，「店家到底要賺什麼？」，引起許多網友討論。

台南知名米糕盛一碗要34秒 顧客怨老闆裝忙搞「飢餓行銷」

知名美食名店常常大排長龍，除了人多的因素外，店家動作慢也是原因之一。一名網友到台南吃米糕，發現老闆裝一碗要花30秒以上，覺得太故意，拍影片PO上網怨不會再訪了。

她買「手作」餐盒又怨賣135元太貴 網吐槽：哪個便當不手作？

一名網友在PTT女孩板發文抱怨到，日前她買了「手作餐盒」嚐鮮，但打開餐盒後卻相當失望，眼看明明就是非常普通的便當菜色，與標榜無菜單豬肉料理的造成的期待感相差甚遠，「根本沒什麼特別的」，這麼一個手作餐盒更要135元，讓她直呼不合理。

怕鼠者勿看！廁所驚見米奇跳馬桶逃走 「遇到鼠界跳水冠軍嗎」

當老鼠半夜闖入家中，會有多驚悚？有位女網友在Dcard 心情板分享半夜有老鼠闖入她家廁所，經過一番人鼠奮戰，老鼠最後竟然「完美跳水」從馬桶「水遁」超荒唐的故事。她強烈建議，大家平常一定要蓋上馬桶蓋，因為永遠不知道有什麼東西探出頭來。

熱門新聞

5年了...八仙樂園堅持不復業？ 網一面倒點破：只能說有夠倒楣

一小條口感…健身男高蛋白飲「滿滿活蛆」喝下肚 業者道歉了

一台改裝拖車賣出明倫蛋餅好滋味 彰化員林創始店阿伯不在了

他買帝王蟹回家剪開驚見「寄生蟲爆出」 老饕秒懂曝真相

有夠像！媽媽手作饅頭模仿壽司菜單 網驚嘆：請收下我的膝蓋

上班見桌上3根不明「硬硬條狀物」 OL驚：這是新品種香蕉？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。