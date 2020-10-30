買鮮奶還要搖一搖？她打開蓋子見一景象超傻眼 網急勸：快退

美式賣場好市多（Costco）販賣的商品不僅多樣，份量也大又划算，常常吸引消費者光顧，當中有一款鮮乳是許多民眾最愛搶購的商品之一，就有位女網友日前到好市多買這款鮮乳，沒想到回家後打開蓋子發現裡面的拉環竟然消失，讓她直呼「這是我第一次買牛奶拿到籤王」。

女網友在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」PO上照片，並寫道「拿牛奶不外乎看效期、看外觀，殊不知竟然還要搖一搖」。她說昨（29）日早上拿出剛買的盒裝鮮乳，轉開蓋子後卻看到原本蓋子下應該還要有一塊拉環，但拉環卻不見了，讓原PO相當傻眼。

她不解地說「這是被退貨直接上架的意思嗎？還是現場有人口渴喝了一口再放回去？」因為是第一次遇到這種狀況，讓原PO不知道是要繼續喝還是拿去退貨。

鄉民們看了紛紛勸原PO趕緊退貨，「退…妳不知道別人做了什麼，別拿自家人健康跟它賭」、「遇到問題，請先打客服反映，會給妳合理的時間與處理方式，這裡不是客服專線啊！繳了會員費，請善用客服機制」、「退呀，這就是繳會費的權益」、「千萬不要喝，安全第一，建議回報給客服，下次去他們會補一瓶新的」、「一定要退，只要不是自己開封的，喝下去都會有風險」。

還有人建議結帳前還是先檢查比較保險，「我是會先拿到推車之後再一罐一罐打開檢查有無拉環」、「要有現場開蓋檢查再放進購物車的習慣」、「又學到一課了，以後要先檢查一下」、「我買那麼多次沒遇過耶！下次要買的時候，我得要檢查了」、「牛奶、堅果、瓶蓋沒有束膜的東西都要打開檢查」、「現在的產品有些是一扭轉便開，不一定有拉環，但一定要看看扭蓋前是否密封」。