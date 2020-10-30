小資女訂房遭嗆「帶夠錢再說」PO文討拍 網反轟：惡人先告狀

想省錢又玩得開心？民眾除了在訂房網站上可以較優惠的價格訂到住宿飯店之外，在優惠票券平台上還提供比訂房網站更優惠的價格，因此優惠票券平台也受到許多小資族喜愛，不過由於平台上的促銷價太低，住宿飯店通常也會限時限額，讓消費者搶破頭。

一名女網友透過Dcard發文抱怨，她表示下個月和朋友安排3天2夜台東知本溫泉之旅，而女網友與朋友都相當重視「高CP質」的住宿環境，因此在訂房網站上看到一間價格親切且環境不錯的民宿就立刻下訂，但隔日卻又在優惠票券的促銷平台發現該民宿有提供更優惠的價格，於是女網友直接連繫民宿老闆希望改用優惠票券訂房。

然而，女網友直接公開與民宿老闆的對話紀錄，內容指出女網友告知原委後，民宿老闆示意要她先退訂並為她們保留房間，且再給予較優惠的價格，而女網友再度表示「希望能改用優惠票券訂房，才能拿到刷卡回饋」，但民宿老闆回應表示該房型已訂滿、不接受票券，這讓女網友氣得質問民宿老闆，既然不接受優惠券又何必在優惠平台上打廣告？

民宿老闆過了許久都未回應，於是女網友再度開嗆，狠酸店家「不敢回應？」，此時民宿老闆終於回應說明，表示該優惠券一天只開放3間房型，且因該優惠券價格低而有限額，更拋下一句「順便告知請帶足夠的錢再決定開始旅遊」狠狠回擊，這讓女網友瞬間暴怒，質疑自己遭民宿老闆狠嗆「窮酸」。

女網友將事情經過PO上網討拍，沒想到許多網友看後反而質疑明明是她態度不好在先，「覺得你這樣的態度被這樣回應很正常，我看到『不敢回應？』，我可能就跟你對嗆了」、「不是你先態度不好，對方才這樣回應嗎？」、「所以『不敢回應？』的態度很好嗎？」、「那句真的太衝了...店家並沒有欠妳」、「讚啦！支持老闆」、「惡人先告狀」、「尊重是互相的」。