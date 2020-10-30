快訊

曾祝擄殺案凶嫌生日快樂？高市女議員驚：我不認識他

噁！台中人氣早餐豬血湯 整箱豬血未加蓋放地上賣

小資女訂房遭嗆「帶夠錢再說」PO文討拍 網反轟：惡人先告狀

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友為了省錢而與民宿老闆起口角，她上網PO文討拍，但網友一看對話紀錄發現明明是她「惡人先告狀」。圖片來源／ingimage
一名女網友為了省錢而與民宿老闆起口角，她上網PO文討拍，但網友一看對話紀錄發現明明是她「惡人先告狀」。圖片來源／ingimage

省錢又玩得開心？民眾除了在訂房網站上可以較優惠的價格訂到住宿飯店之外，在優惠票券平台上還提供比訂房網站更優惠的價格，因此優惠票券平台也受到許多小資族喜愛，不過由於平台上的促銷價太低，住宿飯店通常也會限時限額，讓消費者搶破頭。

一名女網友透過Dcard發文抱怨，她表示下個月和朋友安排3天2夜台東知本溫泉之旅，而女網友與朋友都相當重視「高CP質」的住宿環境，因此在訂房網站上看到一間價格親切且環境不錯的民宿就立刻下訂，但隔日卻又在優惠票券的促銷平台發現該民宿有提供更優惠的價格，於是女網友直接連繫民宿老闆希望改用優惠票券訂房。

然而，女網友直接公開與民宿老闆的對話紀錄，內容指出女網友告知原委後，民宿老闆示意要她先退訂並為她們保留房間，且再給予較優惠的價格，而女網友再度表示「希望能改用優惠票券訂房，才能拿到刷卡回饋」，但民宿老闆回應表示該房型已訂滿、不接受票券，這讓女網友氣得質問民宿老闆，既然不接受優惠券又何必在優惠平台上打廣告？

民宿老闆過了許久都未回應，於是女網友再度開嗆，狠酸店家「不敢回應？」，此時民宿老闆終於回應說明，表示該優惠券一天只開放3間房型，且因該優惠券價格低而有限額，更拋下一句「順便告知請帶足夠的錢再決定開始旅遊」狠狠回擊，這讓女網友瞬間暴怒，質疑自己遭民宿老闆狠嗆「窮酸」。

女網友將事情經過PO上網討拍，沒想到許多網友看後反而質疑明明是她態度不好在先，「覺得你這樣的態度被這樣回應很正常，我看到『不敢回應？』，我可能就跟你對嗆了」、「不是你先態度不好，對方才這樣回應嗎？」、「所以『不敢回應？』的態度很好嗎？」、「那句真的太衝了...店家並沒有欠妳」、「讚啦！支持老闆」、「惡人先告狀」、「尊重是互相的」。

一名女網友為了省錢而與民宿老闆起口角，她上網PO文討拍，但網友一看對話紀錄發現明明是她「惡人先告狀」。圖擷自Dcard
一名女網友為了省錢而與民宿老闆起口角，她上網PO文討拍，但網友一看對話紀錄發現明明是她「惡人先告狀」。圖擷自Dcard

Dcard 省錢 訂房 民宿

延伸閱讀

民宿標榜「個人海景露天泳池」 他失望PO照網笑翻：完全符合

小資女靠自己婚前買房惹怒男友 網友分析：因為他分不到

超強省錢魔人！買900間公司股票 34年靠優待券「吃喝免費」

驚嚇！住一晚2300 宜蘭民宿傢俱床墊讓人傻眼 網：是凶宅風？

相關新聞

小資女訂房遭嗆「帶夠錢再說」PO文討拍 網反轟：惡人先告狀

想省錢又玩得開心？民眾除了在訂房網站上可以較優惠的價格訂到住宿飯店之外，在優惠票券平台上還提供比訂房網站更優惠的價格，因此優惠票券平台也受到許多小資族喜愛，不過由於平台上的促銷價太低，住宿飯店通常也會限時限額，讓消費者搶破頭。

一小條口感…健身男高蛋白飲「滿滿活蛆」喝下肚 業者道歉了

一名網友爆料他到運動中心健身後，飲用由該中心設置高蛋白機器所製作的高蛋白飲，沒想到卻發現裡面滿滿「活蛆」，嚇得他趕緊倒掉飲料。這家運動中心現在證實是位在新北市的樹林國民運動中心，業者表示已停止與機台廠商的合約，即日起會透過監視器盡力找出曾購買的消費者，主動聯繫討論賠償。

超商加開收銀櫃「後面直接衝」算插隊？ 正反吵爆

買東西時，如果遇到排隊結帳隊伍越來越長，通常超商也會加開一櫃收銀緩解人潮，不過是不是一定要按照原隊伍順序再排一次？近日引發網友論戰。

5年了...八仙樂園堅持不復業？ 網一面倒點破：只能說有夠倒楣

八仙事件已發生5年多，各界關注八仙樂園是否有望復業。新北市議員鄭宇恩今（29日）指出，10月勘查八仙樂園後發現，園區現況尚可，但離重啟、復業還遙遙無期，而業者則是苦無窗口。然而，新北市長侯友宜則表示，從他上任副市長、市長至今，透過關係接觸，但業者都拒見。對此，就有網友感到相當好奇，「八仙為何不想復業？」

日本多蓋「木建築」較窮？ 內行人駁：台用混凝土造屋超省

由於各國天氣特色、風土民情屬性不同，因此也會發展出適應當地的建築特色，就有一名在PTT八卦板好奇發問，日本住宅很多都是採用木頭建造，相較於台灣的住宅都是使用水泥磚瓦或鋼筋水泥的話，「日本住宅使用木頭建造算是落後國家嗎？」

拿太陽當指標要她「一路向西」 女外送員遇怪客：要我下海？

今年受疫情影響，不少人當起美食外送員維持生計，也因防疫政策讓外送訂單大增，顧客各種神奇狀況或奇葩要求也讓外送員眼界大開，有外送員便抱怨常遇到地址難找的訂單，詢問顧客竟被回「朝西走」，讓她大翻白眼。

首日衝鬼滅劇場版怎避開不良觀眾 網友：買千元套票有用嗎？

在電影院看電影，若是遇到素質不良的同場客人，相當破壞觀影體驗。一名想要首日就衝鬼滅之刃劇場版的網友，考慮前往較高價的戲院，詢問是否這樣就能避開不好的觀眾。

平價牛排99元能賺錢嗎？ 網曝「食材來源」：不要問很可怕

許多人想吃牛排又不想花大錢時，會選擇夜市吃平價牛排。一名網友就好奇不到百元的牛排有肉、麵、蛋還有醬料，光是肉就很貴了加上店面租金和人事開銷，「店家到底要賺什麼？」，引起許多網友討論。

台南知名米糕盛一碗要34秒 顧客怨老闆裝忙搞「飢餓行銷」

知名美食名店常常大排長龍，除了人多的因素外，店家動作慢也是原因之一。一名網友到台南吃米糕，發現老闆裝一碗要花30秒以上，覺得太故意，拍影片PO上網怨不會再訪了。

她買「手作」餐盒又怨賣135元太貴 網吐槽：哪個便當不手作？

一名網友在PTT女孩板發文抱怨到，日前她買了「手作餐盒」嚐鮮，但打開餐盒後卻相當失望，眼看明明就是非常普通的便當菜色，與標榜無菜單豬肉料理的造成的期待感相差甚遠，「根本沒什麼特別的」，這麼一個手作餐盒更要135元，讓她直呼不合理。

怕鼠者勿看！廁所驚見米奇跳馬桶逃走 「遇到鼠界跳水冠軍嗎」

當老鼠半夜闖入家中，會有多驚悚？有位女網友在Dcard 心情板分享半夜有老鼠闖入她家廁所，經過一番人鼠奮戰，老鼠最後竟然「完美跳水」從馬桶「水遁」超荒唐的故事。她強烈建議，大家平常一定要蓋上馬桶蓋，因為永遠不知道有什麼東西探出頭來。

捷運內湖站陌生男偷剪她頭髮？妙齡女嚇壞：請女生們多小心

很多人每天都搭捷運通勤，捷運站人來人往，奇怪狀況層出不窮。有位年輕女生在內湖捷運站遇到剪髮怪客，陌生男子在手扶梯上緊挨著她，迅速出手剪下她一小撮頭髮。女生事後發現被嚇壞了，決定鼓起勇氣在Dcard發文，提醒其他女性多注意安全。

熱門新聞

一小條口感…健身男高蛋白飲「滿滿活蛆」喝下肚 業者道歉了

5年了...八仙樂園堅持不復業？ 網一面倒點破：只能說有夠倒楣

一台改裝拖車賣出明倫蛋餅好滋味 彰化員林創始店阿伯不在了

日教授稱「看鬼滅之刃的女生想當家庭主婦」 網友傻眼：沒看過原作吧？

他買帝王蟹回家剪開驚見「寄生蟲爆出」 老饕秒懂曝真相

嘉義市僅26萬人口為何能有4百貨公司？ 網吐實情：櫃位超普通

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。