平價牛排99元能賺錢嗎？ 網曝「食材來源」：不要問很可怕

許多人想吃牛排又不想花大錢時，會選擇夜市吃平價牛排。一名網友就好奇不到百元的牛排有肉、麵、蛋還有醬料，光是肉就很貴了加上店面租金和人事開銷，「店家到底要賺什麼？」，引起許多網友討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，最近附近新開一家99元牛排標榜外帶牛排，裡面有一大塊豬排、牛排或雞排，可以選油麵或白麵再加一顆荷包蛋，還可挑選蘑菇醬或黑胡椒醬，一大碗只要99元，於是他相當好奇，光是肉就很貴了加上店面租金和人事開銷，「店家到底要賺什麼？」。

網友紛紛解答，成本其實相當低，「組合肉很便宜好嗎？」、「那個成本低到你會不敢買」、「成本最貴的是那顆蛋吧」、「不要問很可怕」、「那是組合肉，成本便宜到掉渣」、「油麵也很便宜，便宜到你覺得那不是食物，成本20~30是可能的，貴的是房租」、「肉品、食材調味料的來源你絕對不會想知道！」、「以前輔大花園夜市牛排，每月10多萬在賺的，很恐怖」。

有網友則說明食材來源，「組合肉都是淋巴，醬料、麵、湯，全是化工原料，組合肉一般都是脖子、臉、關節等部位+香精」。