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她買「手作」餐盒又怨賣135元太貴 網吐槽：哪個便當不手作？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨購買無菜單「手作」餐盒，卻與一般常見的便當菜色無異，更質疑價格高達135元實在太貴了！圖為示意圖。圖／ingimage
一名網友抱怨購買無菜單「手作」餐盒，卻與一般常見的便當菜色無異，更質疑價格高達135元實在太貴了！圖為示意圖。圖／ingimage

一名網友在PTT女孩板發文抱怨，日前她買了「手作餐盒」嚐鮮，但打開餐盒後卻相當失望，眼看明明就是非常普通的便當菜色，與標榜無菜單豬肉料理的期待感落差甚大，「根本沒什麼特別的」，這麼一個手作餐盒更要135元，讓她直呼不合理

只見原PO所謂的「手作便當」菜色包含豬肉片、四季豆、海帶絲、青菜、南瓜、菜脯蛋及一碗五穀米，菜色雖然豐盛，但仍稱不上是手作的特殊料理，與常見的便當菜色類似。

不少網友看到便當菜色後也不禁直呼「太扯了！」，有人就說「這種便當實在貴得離譜！配菜有夠隨便！」、「哪一個餐盒不是手作的？這種便當60元還差不多」、「好盤！這個份量在大安區大概100塊就有了」、「都是便宜的菜，有什麼好賣到135，盤子價」、「沒盤子的話這樣太貴。手作也很廢話，跟菜單加個『佐』字就變貴一樣的道理」。

也有其他網友開始抱怨，「手作真的是新行銷手法…加個手作＝貴20％」、「就跟所謂的水煮便當、低卡便當一樣盤」、「文青加手作，價格也可以很文創」、「這是賣文青的…」、「文青就好騙啊」。

原PO分享購買的無菜單「手作」豬肉料理餐盒，表示菜色普通要價135元，讓她直呼不合理。圖擷自PTT女孩板
原PO分享購買的無菜單「手作」豬肉料理餐盒，表示菜色普通要價135元，讓她直呼不合理。圖擷自PTT女孩板

PTT 便當 創意料理

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