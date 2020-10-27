女租客機車「沒立中柱」遭限期搬離 房東嗆：不配合就報警

不會立機車中柱就要求搬家？一名女網友在今年5月租下一年約期的房屋，但在8月時，房東卻傳訊告知她要在10月搬離，「只因她不會立中柱」影響到其他房客，而房東更強硬要求租屋點交時間，否則就要進行驅趕，讓她相當無助，因此上網發文求救。

日前一名女網友在臉書「爆料公社2社」PO文，表示她在今年5月簽下一年約的租屋處，但時隔3個月，房東在8月發出最後通知，「因機車始終無法立中柱」，要求她於10月搬離，而以原PO的租約所示，她可居住至10月31日，但房東於24日傳訊告知必須於30日白天完成搬離點交事項，否則將請警察來強制驅趕，甚至還要求點交時契約必須繳回，這讓她著急的上網PO文求救。

原PO也指出，她也請朋友特地教她如何立機車中柱，但租屋處的停車格是剛好位在反斜坡，原PO力氣小，好幾次練習後還引發手腕舊傷復發。她曾嘗試與房東溝通另找臨停車位，並提出自己的機車常被移到別人的車格，儘管有監視器可查，但房東卻不相信她，還要她自己報警處理。

原PO也強調，當初簽約時，合約上表明「如果因個人因素影響他人，糾正3次會要求搬離」，但這就讓許多網友相當不解，有人就提出疑問「不會立中柱就要求搬離？感覺是有房客去跟房東抗議多次才會這樣，且只憑2張圖很難證明是因為這樣才請你離開，感覺有鬼......」，也有網友表示，「31日之前妳都有使用權，房東要求提早點交，那他有退你一天房租嗎？」

另也有網友建議，「租約有載明機車要立中柱嗎？如果沒有，請你安穩的住！」房東要你搬就要他付違約金，就算警察來也不用怕，沒有任何權力要求你搬走，「如果房東自行開門強制搬，你還可以報警提告非法入侵」。