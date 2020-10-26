超商見小女孩領愛心便當 他暖捐千元換到老婆一句話笑翻網友

一名男網友日前在超商看到一個小妹妹領取愛心餐點，但因為不知道金額還剩多少，不敢拿太貴的便當，讓男網友看了很心疼，便用身上的1000元買了便當和飲料給小妹妹吃，還把剩下的錢給她當愛心餐費，暖心的舉動讓人相當感動，沒想到回家後老婆的一句話讓他哭笑不得的說「好心沒好報」，貼文也笑翻一票網友。

這名男網友在臉書「爆怨2公社」貼文寫道跟老婆要了1000元零用錢去超商買東西，在店裡看到一名小妹妹跟女店員說了幾句話後便拿了一張類似表格的紙張在填寫。原PO問了店員才知道女孩想要領取愛心餐點，但可能不知道愛心便當的金額，再加上女店員很忙碌沒辦法協助她，原PO看到女孩拿了喜歡吃的便當卻又放了回去，猶豫不決了很久才拿了一盒水餃去加熱。

女店員關心地問「吃得飽嗎？」妹妹雖然表示吃得飽，但聽在原PO耳裡卻心想「如果今天是我小一的兒子，一定跟我說：塞牙縫都不夠」。

看到她拿著加熱後的水餃回到座位區乖乖的用餐，原PO把本來要買的飲料默默地放了回去，然後拿了一個便當跟牛奶去加熱，再請店員幫忙拿給小女孩，並幫忙轉告「吃飽隔天上課才有精神」，還把剩下的900多元拿給店員，並表示以後妹妹到店裡都讓她吃飽，不夠的錢再算在他身上。

原PO說自己不是有錢人，最近還因為被資遣改開計程車，但至少還能盡一份心力讓小孩子吃飽一點。只不過回家之後他說出這件事，原以為會讓老婆感動地再給他1000元，沒想到老婆竟然說「不要以為編個故事我就會多給你1000」，讓原PO哀怨地說「天公伯啊！不是好心有好報嗎？」

原PO的愛心引來逾2萬人按讚力挺，「謝謝你，妹妹遇到你真好」、「好人一生有好報」、「超棒！雖然我們擁有的不多，但是花一些錢做了有意義的事情，心情真的會很好很好」、「老婆覺得是假的，但是謝謝你的愛心」、「又感人又好笑」、「也許能幫的不多，但如果每個人都能像這樣看到就伸個援手，或許這世界能減少很多悲劇」。

還有許多人搞笑的說「很感動樓主的愛心，但最後還是不爭氣的笑了」、「最後真的忍不住笑了」、「很抱歉，我很不道德的笑了」、「你棒棒，但是夫人更是高手」、「知道是真的，但莫名就是不想再給你1000」、「你最後一句把我眼淚逼回去了」、「還是有好報啦！只是絕對不會從老婆身上得到而已」。