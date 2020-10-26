做餐太慢店員被咆哮？網看影片都傻眼反挺外送員

外送員工作辛苦，為了不延誤出單時間，取餐騎車都要以最快速度執行，以免客人久候。有網友表示，日前見到一名外送員因為餐點延誤，而在餐廳前對店員「咆哮」，甚至影響到現場用餐客人。但網友看完事發影片後，反而都為外送員說話，直言「外送員也是人，被客人兇的時候誰看到了？」

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前撞見一名外送員在誠品信義內某餐廳咆哮，他表示，當天該餐廳客人很多，外送員一進到餐廳內就暴跳如雷，多名店員不斷確認餐點，也頻頻與他賠不是，外送員仍對外場人員狂罵，甚至影響到現場用餐的小姐。

該網友指出，雖然店員不斷道歉，但外送員仍要求店長出面，甚至要求賠償，他私下詢問店員，才知道廚房若完成餐點後，才會通知外送員，但當時廚房並未通知外送員餐點做好，外送員卻到店催促，讓他們非常不解。

根據該網友貼出的影片顯示，外送員多次與店員反應，要求立即取餐，期間也有較激動的肢體語言，不過不到「大聲咆哮」的程度。其他網友看完影片紛紛傻眼，留言「我還以為多咆哮勒....是在哈囉嗎？而且這就如同客人抱怨店家一樣的道理，只是換位而已，外送員有錯嗎？外送太慢他自己也可能被客人罵啊！」

還有網友說「外送員也是人好嗎？如果餐廳的問題真的耽誤人家的時間欸！如果是我也很不爽！！不懂人家的辛苦還公審！」、「這叫咆哮？那我鄰居罵她老公的聲量不就是隕石撞地球了？」、「有問題的是店家現場忙不過來就不要接單，一直做現場客人，又一直延誤外送員時間，店員沒問內場每個都在敷衍外送員10分鐘，最後都20分了還沒好，遇到這種雷店真的讓人火大！」

也有人說，「他只是在抱怨說好的十分鐘勒？你店家是不是呼嚨我啊！店家外送流程不夠專業耽誤外送員的時間！外送員被店家兇被客人兇的時候誰看到了？」