高雄六合夜市開始「走下坡」 網酸：這間早晚滅亡

全台有許多夜市因人潮多，在周圍形成商圈。卻有網友說明，日前在高雄逛六合夜市的時候，不但人潮銳減，且逛來逛去都是朋友或公司的人。他說明，起初夜市把客群只設定在觀光客去，本地人都不屑逛，生意不好活該，讓原PO無奈表示「六合夜市的例子真的可以上教科書了」。

原PO在PPT八卦版上發文分享，前陣子朋友上班附近有活動，空閒之餘便想去六合夜市逛一下，到場後才發現一個市中心蛋黃區、捷運與火車站附近的夜市「居然可以慘成這樣」，而原PO也表示，自己當下也不怎麼難過，只覺得活該。他說明，當初不想辦法去提升品質爭取客源，反而把客群只設定在觀光客，而現在因疫情關係讓國際觀光客沒辦法來了，本地人都不屑逛。

對於六合夜市的優缺點，原PO也分析，除了地理位置離住的地方很近外，其餘特點的替代性都很高。最後，原PO更無奈說明，六合夜市租金不知道是繳給誰的，慘成這樣租金該降了吧，看看讓攤販租金降低一點，東西能不能賣實惠一點。

此文一出，便引起許多網友同感表示，「只想作坑殺觀光客的夜市，沒在地人想去.這夜市早晚滅亡」、「已經定型賣觀光客了，除非再度開放旅遊不然沒救」、「本地人都少去了，觀光客來是想看本土文化的東西」、「真的是很沒特色的夜市....本地人都不想去了」、「打觀光客 現在疫情影響和消費型態改變，坑錢形象根深蒂固，沒救」。