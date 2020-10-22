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便當只剩2樣菜…店家鋪滿菜還贈五花肉 網友：要被新台幣出征了

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO分享她在外送平台訂餐，收到餐點時卻讓她相當驚豔。圖／取自【爆怨2公社】
原PO分享她在外送平台訂餐，收到餐點時卻讓她相當驚豔。圖／取自【爆怨2公社】

便當經濟實惠，除了主菜還有多樣化的配菜，是許多人午、晚餐的選擇。近日一名桃園中壢的女網友在外送平台上訂了一份排骨便當，沒想到店內只剩下兩樣配菜，老闆不但將兩樣配菜加好加滿，還附上道歉紙條，大方附贈一盒滿滿的五花肉，讓網友看了不禁大喊「羨慕！」、「佛心店家」。

原PO在臉書社團【爆怨2公社】貼文，分享她在外送平台訂了排骨便當，收到餐點時卻讓她相當驚豔，一封手寫紙條上寫著配菜雖剩兩樣，菜量有為客人補足，為了表達歉意，請客人吃好吃的五花肉，誠意十足，原PO看到後深受感動「怎麼有那麼佛心的店家寵客人啦～～少菜已經兩樣補到很滿了，還多送一盒肉肉，這樣我身上會長更多的肉肉欸」，並表示這個便當加上額外贈送的肉只要台幣105元，「這種服務態度真的很不行，讓很多人無法經營，我決定要用新台幣抵制這種優良店家」。

原PO在臉書社團貼文。圖／取自【爆怨2公社】
原PO在臉書社團貼文。圖／取自【爆怨2公社】

貼文一出，立刻引發網友熱烈討論，「竟然有這種無良的商家！配菜沒有了，補滿，還多送一盒五花肉」、「公佈！這害人長肉的可惡的店家」、「下次妳什麼時候買完跟我說，我再買，這樣配菜才能剩兩樣！」、「這種店家要用新台幣教訓他」、「我點過鍋貼是寫：不好意思田園雞肉*5賣完了，幫你換招牌*5」、「店家會虧錢吧」、「字好好看」、「求地址！」、「感覺店家要被出征了（用新台幣）」。

店家附贈一盒滿滿的五花肉，誠意十足。圖／取自【爆怨2公社】
店家附贈一盒滿滿的五花肉，誠意十足。圖／取自【爆怨2公社】

便當 新台幣 佛心

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