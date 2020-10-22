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被轉壞？好市多碎洋蔥機手把驚落 網嘆：貪心消費者太多
美式賣場好市多（Costco）美食區深受喜愛，不過因為配料區採「自助式」，經常衍生出浪費問題。近日有民眾發現，位於新北中和店的好市多，場內「碎洋蔥機器手把」竟被拆下，意外引發熱議。
一名網友17日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，「中和人，到底是有多恨洋蔥，耳朵都扯下了⋯⋯」並附上一張照片，可以看見賣場內，碎洋蔥機器把手被扯下，引起廣大關注。
不過有網友指出，這不是因為大家太恨洋蔥，反而是因為太愛拿免費碎洋蔥了，才不小心把手把扯下來。底下留言也紛紛寫道「洋蔥是無辜的」、「免費的轉太嗨」、「沒辦法，貪心不節約適量的消費者太多了」、「中和店日常」等。
也有網友直指手把設計有問題，「我也扯過！是轉錯邊」、「當健身器材嗎？」、「轉錯方向…就開了…它常常很鬆」等。
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