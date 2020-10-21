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居檢沒坦承現症狀 印尼籍學生出關校方自費採檢才確診

保險推銷電話秒掛會有罪惡感？網曝業務心聲加碼一招「永不來電」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨保險推銷電話無孔不入。 圖／pakutaso
網友抱怨保險推銷電話無孔不入。 圖／pakutaso

手機號碼用久了，難免會接到各式各樣的推銷電話，即使加裝APP過濾來電，也還是會有漏網之魚成功call in。

有網友在PTT「WomenTalk板」無奈發文，提到自己雖然已加裝來電過濾軟體，依然難擋無孔不入的保險推銷電話，讓她不堪其擾。加上她的個性無法在接到推銷電話時乾脆掛斷，稍微給對方幾秒時間、回覆一兩句，接下來就是沒完沒了的介紹，因此想知道保險推銷人員被掛電話時是否會覺得受傷。

對於原PO的狀況，不少人心有慽慽焉，「我也是一直說不需要，對方還是會一直想辦法說服我，我都找不到點掛電話，常常浪費我1～2小時在聽保險」、「說在忙沒時間也是硬要講1、2小時」，因此眾人仍是建議她「直接掛電話」，或是隱藏來電號碼、陌生電話的首次來電一律拒接，如果真的有事要聯絡，至少會打兩通以上。

至於原PO擔心對方是否因此難過，眾人也認為「大可不必」。一方面這是推銷員的工作，被拒絕早是常態，另一方面則是以銷售來說，沒有購買意願就不用浪費彼此時間。「你不掛斷又不買，反而浪費他更多時間」、「不買的話也是浪費他時間，說不定還希望你掛」、「直接掛就好，真的不用浪費兩邊時間」、「他們教育訓練就是不能自己先掛電話，所以你直接掛是幫了他」、「做電銷的下班也是拒絕電銷的，不用有罪惡感」。

有人也提出最一勞永逸的方式，「不想再接到的話，試著插嘴說『請不要再用我的個資行銷』，以前網路上看來的，我試了之後沒再接過同一家的電銷。保險、銀行都適用，好像是因為個資法的規定」、「跟他們說『請貴公司把我的資料從電銷名單刪除』確實是有效的，我試過」。

台灣「個人資料保護法」於2012年10月上路，其中第20條第2項規定「非公務機關利用個資從事行銷，經當事人表示拒絕接受行銷時，應即停止利用其個人資料行銷」，其第11條也載明「違反個資法規定蒐集、處理或利用個人資料者，應主動或依當事人之請求，刪除、停止蒐集、處理或利用該個人資料」。

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