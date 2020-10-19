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顧客訂房後卻臨時反悔 謊稱「剛去過後不喜歡你們的房間」

聯合新聞網 / 綜合報導
有旅宿業者遇到住客不但臨時取消訂單，更撒謊騙說「朋友因不喜歡你們房間，有跟你們說不住了」的誇張行徑，讓業者氣炸。 示意圖／ingimage
有旅宿業者遇到住客不但臨時取消訂單，更撒謊騙說「朋友因不喜歡你們房間，有跟你們說不住了」的誇張行徑，讓業者氣炸。 示意圖／ingimage

現在因網路發達，出遊訂房的方式也非常方便且多元，但日前卻有旅宿業者遇到住客不但臨時取消訂單，更撒謊騙說「朋友有過去了，但因他們說不喜歡你們房間，有跟你們說不住了」的誇張行徑，讓業者氣炸。

原PO在「爆怨2公社」發文表示，17日時，突然好多縣市住宿都突然爆客，也包括他們，當日也接了一通電話表示需預訂2間房間，並說明約一小時後會到。但一小時多過後，原PO就發現那組客人沒來，便想打電話詢問狀況，沒想到電話重複撥打到第三次，客人才接了電話表示「我朋友有過去了啊」、「他們說不喜歡你們房間有跟你們說不住了」，令原PO十分傻眼。

對此，原PO說明，當下根本就沒有人進來過，也在電話中與客人重複核對自己的店名和地址，但對方堅持都沒錯，而且說當下確實有告知原PO不入住，讓他無奈表示「是見鬼了？去的地方真的是肉眼看得見的嗎？」

最後，原PO在內文中氣憤抱怨，「在旺日最多訂房的時間點，保留了兩間給沒付錢的客人，結果在最沒有客人的時間點被取消」，並說明那個心情真的很差。他更補充，這組客人訂的兩間房其中一間是最後一間家庭房，也因此推掉好多客人。通電話的當下，原PO也強調真的很想浪費電話錢教育對方，但還是禮貌性的跟客人說明「下次有確定再訂，你這樣我保留給你了，你卻沒有來，我也推掉了後面的客人。」

此文一出，不少網友回應表示，「台灣不缺的就是奧客、鯛民」、「唉……我非常能體會你的感受（拍肩），我也常常打電話給訂房時間未到的客人，然後對方就回『喔！對不起我忘記取消了』或是『阿我臨時有事不能去了』」、「還有遇過時間到沒來，電話不接也不回覆，保留時間已過賣給別人，然後突然出現還質問為何要賣給別人」。

訂房 奧客 爆怨公社

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