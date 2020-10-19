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日本名產老被嫌太甜 內行人點破：台灣人根本吃錯方式

聯合新聞網 / 綜合報導
「東京芭娜娜」是台灣人最愛買的日本伴手禮之一。 聯合報系資料照
「東京芭娜娜」是台灣人最愛買的日本伴手禮之一。 聯合報系資料照

日本是台灣人最愛去的國家之一，有些伴手禮也因是跟國人一起回國的「常客」，在台灣擁有高知名度。但並非所有來自日本的點心都能大受歡迎，有網友發文討論「難吃名產」，結果卻被內行網友指正，其實不是名產的錯，而是台灣人「吃錯」。

有網友在PTT八卦板發文，內容寫道，日本食物幾乎都很好吃，但仍有像京都名產「生八橋」這類甜點，甜到台灣人受不了。因此他想詢問大家，日本還有哪些很難吃或CP值超低、不值得買的伴手禮？

網友們踴躍提供自己的意見，包括「納豆」、「醬油團子…味道很噁」、「京都的抹茶年輪蛋糕一層糖霜很甜」、「小雞饅頭」…等等都榜上有名，但被點名最多次的，則是台灣人最愛買的「東京芭娜娜」和「京都生八橋」，這兩樣分屬一東一西的知名伴手禮。

「東京香蕉（芭娜娜）甜到牙齒痛」、「生八橋根本甜的生水餃」，討厭這兩樣名產的網友，大多是認為太甜膩。不過也有不少網友跳出來，指出嫌太甜的人根本是品嘗方式不對，「日本的伴手禮都是茶點，而且日本人習慣喝無糖綠茶，單吃當然覺得很甜」、「日本甜點很多都要配茶或咖啡吧…甜可以讓保存期限變久」、「上面提很雷的很多是要搭配茶或其他東西變成完整一套，都不是適合單吃的」、「有糖的（飲料）會跟生八橋互撞，和菓子大部分都是茶點，單吃容易爆炸甜」、「和菓子很甜不是很正常嗎」。

還有人點出日本甜點被許多台人嫌棄的關鍵，在於「只有台灣人才在那邊吃什麼不甜的甜食」這種衝突感十足的飲食習性。

日本 甜點 伴手禮

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