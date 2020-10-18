香客擲筊黏神桌布30小時 離奇景象廟方驚喊：神明有特別指示

從古至今發生不少神秘事件，有些甚至連科學家都無法解釋，宜蘭東嶽廟16日有名女子向神明擲筊問事，怎料其中「一筊」竟黏在神桌布上，而且還和另一筊呈現「聖筊」狀態，對此，廟方回應「應該神明有特別指示」才發生此種情況。

根據《自由時報》報導，一名女香客16日到東嶽廟擲筊問事，沒想到其中一筊竟黏在神桌布上，時間長達30小時，即使有風吹拂也不會掉落，廟方也拿金紙圍住保護，這景象令其他香客大感不可思議。對此，廟方指出可能是神明有特別指示，但該名香客擲完筊便離去，因此廟方也沒幫忙詢問。

針對此種情況，宜蘭大學博雅學部通識教育中心物理副教授朱達勇認為，筊用久表面粗糙才會黏住布料的纖維，其次這幾日宜蘭天氣潮濕多雨，導致筊面漆產生黏著力，才黏在布料上。

照片在網上曝光，引來網友留言驚呼，「神威顯赫」、「超厲害的」、「好神奇！」、「有人在上面偷黏雙面膠嗎？」、「不敢置信，第一次看到」。