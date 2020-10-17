伴娘想穿「蕾絲雕花新娘服」去婚禮 她氣炸：到底誰是新娘

結婚是人生大事，許多新人都會用心打扮，只為了留下美好的回憶。而卻有一位人夫表示，日前辦婚禮時的伴娘是老婆的表妹，而她的夢想就是穿伴娘禮服，挑衣服當天卻受限身材，沒有適合的伴娘服能穿，最後就挑了一件「新娘禮服」回家，事後甚至還要求新秘分一些「新娘首飾」給表妹配戴，讓新娘本人氣炸。

原PO在《Dcard》的心情版分享，原先婚禮沒有要請伴娘，但因她的表妹的夢想是穿禮服，最後只好勉為其難答應。直到婚禮前一天，原PO帶新娘去試婚紗時，表妹也跟著一起去挑選伴娘服。但明明表妹已租好禮服，阿姨也知道此事，結果原因就是「想要替女兒找更好看的禮服！」最後，沒想到卻因身材限制，只能挑選一件蕾絲雕花「大碼的新娘服」。

對此，表妹一邊假裝推託「這樣姐姐會生氣啦」、「我已經有伴娘服了，媽你幹嘛？」，卻一直持續試穿新娘服，最後還要求新秘分一些新娘首飾給表妹戴。對於這種無理的行為，新娘直接氣炸「到底明天誰才是新娘啊，為何要挑新娘禮服給伴娘穿？」

雖然新娘有和家中的長輩反應這種情況，但卻都以「沒關係」打發她，甚至還表示「阿姨只有一個女兒，想要穿就給她穿」。幸好最後新娘的怒火成功透過各種管道傳達給表妹，表妹在婚禮上還是穿了原來的伴娘服。而原PO想藉此向網友詢問「女孩們，如果妳是新娘，可以接受伴娘穿上面那樣嗎？ 」

文一出引起許多網友表示表妹的行為非常沒禮貌，紛紛表示，「這件也太誇張，感覺表妹很白目」、「重點就是你老婆很美，這樣穿只是表妹會很難看而已 」、「這樣穿蠻尷尬的，但是伴娘做出不合宜的舉動，就算比不過新娘，還是要制止呀」、「這不是超不超越的問題，而是這一看就是新娘服，表妹也真有臉耶」、「怎麼覺得新娘有點可憐，感覺新娘的親戚長輩很愛欺負她 」。