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洗衣機每半年竟開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個！

聯合新聞網 / 綜合報導
洗衣機示意圖，與本事件無關。 示意圖／ingimage
洗衣機示意圖，與本事件無關。 示意圖／ingimage

洗衣機因清潔困難，除了日常的清潔保養，也有許多人會請專人到場處理，但日前一名網友就分享，自家洗衣機每半年都會開始飄出黑色的不明污垢，想發文詢問網友「這原因有可能是什麼呢？

原PO在「爆系知識家」上傳一則段影片說明，婆家中的洗衣機為直立式，雖然每年都會請專人來清洗，但每半年左右就會飄出黑色的不明汙垢。原PO也在內文補充平常洗衣機使用習慣，其中包括「使用自來水」、「用洗衣精洗衣服」、「洗衣服時會加小蘇打粉進去」、「洗完衣服後都有打開蓋子通風」、「洗衣機沒有濾網」，且強調自己長期下來真的快受不了這些污垢了。

一名網友就分享，自家洗衣機每半年都會開始飄出黑色的不明污垢，想發文詢問網友「這原因有可能是什麼呢？」 圖／截自爆系知識家
一名網友就分享，自家洗衣機每半年都會開始飄出黑色的不明污垢，想發文詢問網友「這原因有可能是什麼呢？」 圖／截自爆系知識家

此文一出，便引起許多網友點出污垢出現的原因，紛紛表示，「千萬不要再加小蘇打了」、「小蘇打粉會卡垢」、「洗衣服不要加小蘇打」、「不可以用小蘇打，會侵蝕底盤」。

也有貼心網友提供讓洗衣機的清潔方法，「去買檸檬酸泡一下，再自動清洗就很乾淨了」、「可以泡碳酸氫鈉洗洗衣機」。

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