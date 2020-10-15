台灣人為何愛去日本？ 網友分析4要素：不然要去哪裡？

台灣人很喜歡到日本旅遊，若說是最喜愛的國家也不為過，舉凡旅遊、工作、讀書、定居，台灣人為數不少。就有網友發文好奇想知道日本和其他國家相比，到底有什麼吸引人的地方，讓不少台灣人常常去旅遊，貼文一出有網友分析出4個主要因素。

原PO在PTT寫道「如果說要出國旅遊，大多數台灣人都毫不猶豫選日本」，他指出搭同班飛機可能會遇到認識的台灣人，在同一間壽司店裡也可能會遇到，住同間旅館、搭同班JR列車也很有可能碰到認識的台灣人，機率之高也讓他好奇相較於香港、韓國、東南亞、歐美等地，日本究竟哪裡吸引人？

許多網友看了分享自己的看法，「文物古蹟維護的很好」、「自然人文景觀屌打香港韓國，費用便宜歐美很多，也沒有東南亞的語言隔閡」、「因為日本有漢字，台灣人就算英文文盲也能看得懂」、「港澳能去的地方那麼少，另外香港跟台灣有87%像」、「因為是亞洲文明的巔峰啊，在亞洲的不去日本去哪裡」。

還有多數網友都認為距離近，治安好、食物好吃、環境乾淨是主要因素，「乾淨方便又近啊」、「近啊，食物大多合台灣人胃口，交通又方便」、「近、街道乾淨、治安好、然後飲食也很東方，消費也不貴」、「就離台灣最近的已開發國家，有什麼好問的」、「就三天兩夜、一週小旅行、半個月輕便遊的去處啊」、「食物好吃又便宜啊，你去歐美看要多貴」、「乾淨舒適漂亮，連走路都比台灣安全」。