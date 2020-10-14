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在咖啡廳驚見鄰桌在打麻將 網KUSO：快問三缺一嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友驚見隔壁桌竟在咖啡廳搓麻將。示意圖／Ingimage
有網友驚見隔壁桌竟在咖啡廳搓麻將。示意圖／Ingimage

麻將是許多人生活中普遍的娛樂活動，雖然麻將有助於社交且能促進人際關係交流，但適當的場合地點也是打麻將需要注意的細節，一不注意恐成為擾民行為。一名網友就在咖啡廳碰見「打牌」場景，不禁發文詢問「有人在咖啡廳打麻將，不知各位怎麼看？」

咖啡廳相較其他場所人氣較高，是許多人聯繫、交流及放鬆的好去處，咖啡廳用途也十分廣泛，除了供學生讀書、上班族洽公、甚至也可以休息。一名網友在社群平台《Dcard》上的有趣版發文，原PO在連鎖咖啡廳休憩時發現隔壁桌的客人竟然在打麻將，對於隔壁桌熱鬧的景象，原PO表示也是第一次看到，覺得十分有趣，便發文詢問網友們對於在咖啡廳看到別人打麻將有何感想？

文章發布後有網友詼諧表示，「太狂了，但店員不是都會制止嗎？」、「可能要發財了吧！」、「桌遊店的概念」、「基本上不賭錢，店員應該不會管吧？」、「三缺一嗎？」、「這勇氣梁靜茹給的」。

但有網友認為此舉非常不尊重其他客人，「傻眼！當自己家嗎？」、「好扯」、「洗牌就夠大聲了」、「客人水準真的越來越低」、「好吵的感覺」、「聚賭，報警」、「真的太誇張」。

麻將 咖啡廳 Dcard

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