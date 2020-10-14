她買路邊攤美食碰到食安危機 網曝：節省成本太可怕

街邊巷口不起眼的路邊攤，將台灣小吃的魅力深深刻畫在人們的心中，路邊攤講求方便快速，許多店家會將塑膠袋套在盤子外盛裝食物，但熱騰騰的食物碰到塑膠袋即隱藏著食安的隱憂。很多攤販為求方便會在盤子上套上塑膠袋以省去清潔碗盤的成本，一名女子就在享用餐點時發現盛裝蚵仔煎的塑膠袋有洞，讓她不禁擔心直呼「不會是塑膠袋融化了吧？」

一名女學生在社群平台《Dcard》上發文表示，有一次與朋友在路邊攤享用熱燙焦脆的蚵仔煎時，雖然物美價廉CP值滿滿，但在吃完時卻發現塑膠袋上有洞，原PO一開始認為有可能是盛盤時鍋鏟用破的，但仔細一瞧卻發現不太對勁，除了原先發現的破洞，同時伴隨其他很多小小的洞遍布塑膠袋上，甚至還有因高溫融解黏住的皺褶，當下原PO便問同行的朋友，才發現兩人的塑膠袋都有高溫融解的情形，但事後原PO仍然不敵美味食物的引誘，決定下次光顧時攜帶自己的環保碗盛裝就好了，文章分享後引起網友熱議。

網友針對塑膠遇高溫的食安影響留言表示，「塑化劑」、「沒用耐熱袋就是攤販的問題」、「懶得洗盤子就算了，連塑膠袋也要省」、「感覺塑化劑吃好吃滿」、「如果真的是因為省錢沒用耐熱的塑膠袋，真的蠻可怕的，對食安有點基本追求好嗎？」。

但也有網友認為，「應該是被鏟子燙到，如果是蚵仔煎太熱，會只從一個地方開始破嗎？」、「被鏟子燙傷的塑膠袋」、「現在塑膠袋沒那麼不耐熱吧？」、「現在袋子哪有這麼沒用，應該是勾破的啦」。

更有網友KUSO表示，店家「這下不只花了塑膠袋的成本，還得再洗盤子了」。