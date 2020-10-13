在攤販買1700元水蜜桃！開箱驚見「這畫面」他臉瞬間垮掉

水蜜桃外表粉嫩，口感香甜多汁，是一種很受歡迎的水果。但近日有網友抱怨，買了一箱裝好的水蜜桃，回家後發現一顆將近300元的水蜜桃，竟然都爛掉、發霉，沒有一顆可以吃的，他也奉勸大家買裝好的水果「要先檢查」。

網友在臉書「爆怨公社」發文說，日前在蘆洲回家路上看到一個移動攤販在賣水蜜桃，想說時間晚了，捧場一下，他買了一箱裝好的水蜜桃，外觀看起來都漂漂亮亮的，老闆也說每一顆都有3斤重，照片中約有7顆水蜜桃，原PO表示約花了1700元。

結果回家後他打開一看，除了厚到不行的包裝外，竟然沒有一顆是可以吃的，爛得爛、發霉的發霉，只有一兩顆就算了，是整箱都這樣，覺得好好的水蜜桃都糟蹋了，發現當下要回去找老闆換，但老闆也已經跑了，經過這次教訓，他也勸大家「以後買人家裝好的水果記得要先檢查」。

貼文一出也引起眾多網友留言「也太無良」、「這是詐欺，我會找到人後報案」、「賣水蜜桃已經爆利了還拿爛的賣人，很惡劣」、「真的很誇張，這樣做生意不會長久的」、「路邊的真的不要買，我也被騙過」、「裝箱的都不敢買」。

不過也有人質疑每顆3斤(1.8公斤)的真實性，原PO則回應「這是轉述，當中有落差的話真的很抱歉」。