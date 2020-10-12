撿手機送警局竟遭失主不友善回應 女怒：憑啥要我送回去？

做好事的心卻不被對方領情，飽含善意的出發點最終換得雙方氣急敗壞！一對母女拾獲手機繳交派出所，竟遭失主惡劣態度回覆，讓拾獲人憤而發文引起網友撻伐手機失主。

一名女子興高采烈的與兩名女兒出門騎乘UBike透透氣，還車時意外拾獲一台手機，女子擔憂失主焦急，特地交代小孩注意手機來電，當母女三人剛抵達派出所時便接到失主來電，一接通便受到失主態度惡劣的詢問，而後失主表明自己位在手機遺失處，得知原PO位於派出所時甚至感到麻煩，毫無感謝之意的態度讓原PO覺得十分傻眼，直呼「壞了我做好事的心情」。

失主的言行舉止不只感受不到謝意，甚至擺出一副拾獲人多此一舉的態度，讓女子感到又驚又怒，但因為已經抵達派出所，思慮再三後仍然將手機交至警察轉交給失主，女子離開派出所後憤憤不平的將事情經過發文分享，同時感嘆真是好心被雷劈！

文章發布後許多網友紛紛替母女三人抱不平，「我連撿都不想撿，就是怕遇到這種人」、「怪不得現在很多人一撿到手機就丟水溝」、「當好人難，只好當壞人，反正都會被罵」、「所以現在好心人不多了」、「現在很多失主都沒禮貌，所以能不撿就別撿，因為他們不會心存感激」。

因失主態度惡劣網友更直言，「接完電話直接再丟回地上」、「直接當作沒看到」、「我會突然手滑」、「丟掉讓他自己回去找」。