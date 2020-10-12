快訊

涉台諜案又一人！央視：卓榮泰前助理試圖策反大陸人員

空姐按規定全身防護卻再傳染疫？指揮中心點出關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

撿手機送警局竟遭失主不友善回應 女怒：憑啥要我送回去？

聯合新聞網 / 綜合報導
一對母女拾獲手機繳交派出所，竟遭失主不友善的態度回應，讓拾獲人憤而發文批評。示意圖／Ingimage
一對母女拾獲手機繳交派出所，竟遭失主不友善的態度回應，讓拾獲人憤而發文批評。示意圖／Ingimage

做好事的心卻不被對方領情，飽含善意的出發點最終換得雙方氣急敗壞！一對母女拾獲手機繳交派出所，竟遭失主惡劣態度回覆，讓拾獲人憤而發文引起網友撻伐手機失主。

一名女子興高采烈的與兩名女兒出門騎乘UBike透透氣，還車時意外拾獲一台手機，女子擔憂失主焦急，特地交代小孩注意手機來電，當母女三人剛抵達派出所時便接到失主來電，一接通便受到失主態度惡劣的詢問，而後失主表明自己位在手機遺失處，得知原PO位於派出所時甚至感到麻煩，毫無感謝之意的態度讓原PO覺得十分傻眼，直呼「壞了我做好事的心情」。

失主的言行舉止不只感受不到謝意，甚至擺出一副拾獲人多此一舉的態度，讓女子感到又驚又怒，但因為已經抵達派出所，思慮再三後仍然將手機交至警察轉交給失主，女子離開派出所後憤憤不平的將事情經過發文分享，同時感嘆真是好心被雷劈！

文章發布後許多網友紛紛替母女三人抱不平，「我連撿都不想撿，就是怕遇到這種人」、「怪不得現在很多人一撿到手機就丟水溝」、「當好人難，只好當壞人，反正都會被罵」、「所以現在好心人不多了」、「現在很多失主都沒禮貌，所以能不撿就別撿，因為他們不會心存感激」。

因失主態度惡劣網友更直言，「接完電話直接再丟回地上」、「直接當作沒看到」、「我會突然手滑」、「丟掉讓他自己回去找」。

失主 警察

延伸閱讀

花蓮製麵廠87萬元被竊 竊賊得手返家呼呼大睡火速被逮

門口堆7大袋外送食物 他驚：都不是我叫的可以吃嗎？

影／居家清潔工趁上門打掃行竊 答應還錢又放失主鴿子

百萬分之一的機率！大浪捲走婚戒 24小時內失而復得

相關新聞

撿手機送警局竟遭失主不友善回應 女怒：憑啥要我送回去？

做好事的心卻不被對方領情，飽含善意的出發點最終換得雙方氣急敗壞！一對母女拾獲手機繳交派出所，竟遭失主惡劣態度回覆，讓拾獲人憤而發文引起網友撻伐手機失主。

小六生偷帶手機到校 以「每人每天50元」出借網路遭師投訴

許多學校會規定學生不能帶手機，以免影響學習成效。日前有一名家長分享，自家小孩因偷偷帶手機去學校，還收錢外借網路給同學，而被老師寫聯絡簿投訴，讓他無奈發問「廣大網友有什麼懲罰絕招可以分享嗎？」

噁爆了！她叫外送點牛丼飯 掀蓋驚見飯裡竟塞抹布

現代人大多叫外送來解決三餐問題，讓外送商機無限，但卻也衍生出許多問題。一名女網友今（12）日在臉書貼出所叫的外送晚餐，但當收到餐點打開蓋子卻看到飯裡面竟然塞了一條抹布，讓她非常傻眼。她拍下照片和影片上傳到「爆怨公社」，鄉民們看了也不敢置信，紛紛批評太扯了。

他列點喊「七年級根本生來受罪」 網崩潰：還要被說草莓族

近年物價飛漲、房價上升，薪水卻凍漲，過去在台灣「肯努力就能賺大錢」的前景已不復存在，有身為七年級生的網友無奈表示，「七年級生是不是得罪上帝，根本是生來受罪，還要被冠上草莓族的名號」，其他網友也相當有共鳴，直呼「還要被老人說草莓族真的很倒楣」。

gogoro二輪變四輪？ 他路上看見這台車傻眼：特斯拉？

眾所周知，特斯拉是電動汽車，gogoro則為電動機車，然而最近卻有網友在路上驚見「gogoro電動汽車」，該名網友在臉書社團爆廢公社上po出一張照片，一輛白色自小客車長得很像特斯拉，但後方車牌竟然有著gogoro的標誌。

同樣領300萬台美生活哪個好？他揭一關鍵：回台灣吧！

美國日前頒布H1B新制，雇主不必再為每一名外國勞工各自申請H-1B簽證，而是只要遞交關於公司和勞工基本資料的申請檔即可，如果申請量太多，將由抽籤決定，只有中簽者才能遞交申請。網友發問，「在美國領10萬美金跟在台北領300萬台幣哪個好？」其他網友則突破盲點表示，「在台北領300萬比較好，美國10萬美金是最低起薪」。

他床墊出現「毛黑蟲」問是啥？網狂歪樓：是龍貓的灰塵精靈

床鋪、棉被常會隱藏許多小蟲，也會積生塵瞞，有網友在床墊、被套中發現毛茸茸的小黑蟲，網友歪樓直呼，好像動畫龍貓裡的「灰塵精靈」，還有人說「再等一下說不定龍貓就出現了」。有網友解答這是「鰹節蟲的幼蟲」。

宜蘭望龍埤湖畔驚見遊客釣鯉魚 眾人怒批：教育真失敗

不是有魚的地方就能釣魚！位於宜蘭員山的望龍埤湖景迷人，是許多人喜愛的休閒景點，湖畔也販售飼料，供遊客餵食湖裡的鯉魚。然而連假期間卻出現令人驚訝的情景...

日本人真的靠走路就變瘦？網曝「真實主因」：台灣人難辦到

許多人對日本人的印象是體型瘦小，事實上日本也是全世界肥胖率最低的國家之一，不過不愛運動的日本人，究竟是怎麼維持苗條身材？就有網友好奇發問「日本人真的靠走路就變瘦？」引來大批網友熱烈討論。

吃到飽火鍋會「偷換爛肉」？ 釣出工讀生曝內幕

隨著天氣轉涼，吃火鍋的人漸多，「吃到飽」火鍋店的內幕又被網友挖出來討論，有網友好奇「店家是否會在點幾輪後將肉換成次品呢？」此文也釣到曾經的火鍋店工讀生跳出來表示「不會」。

他揭北漂「每月伙食費」 金額曝光網驚：是在炫耀？

台北居大不易，許多北漂族離鄉背井到外地工作，對於生活開銷總會斤斤計算，近日就有一名網友PO文表示，自己在台北每個月的伙食費大約是1萬元，因此好奇詢問「一個月吃1萬塊會太多嗎？」掀起網友熱議。

她問為何機車行的價格都不透明？ 業者留言：要先做功課

不少台灣人都喜歡用機車代步，甚至讓台灣有了「機車王國」的稱號，然而機車平時也需要保養，才能延長使用壽命，不過卻有一名女網友在PTT貼文提到，她發現多數機車行都沒有清楚標示價格，甚至在維修時老闆也不會主動說明機油的品牌，於是她就好奇詢問廣大網友「機車行的價目都不透明嗎？」

熱門新聞

日本人真的靠走路就變瘦？網曝「真實主因」：台灣人難辦到

小吃店用餐見「鬼遮眼菜單」 網崩潰：到底哪裡錯！

披薩加熱只要30秒 人夫的「加熱神器」讓網友崩潰：髒死了

同樣領300萬台美生活哪個好？他揭一關鍵：回台灣吧！

宜蘭望龍埤湖畔驚見遊客釣鯉魚 眾人怒批：教育真失敗

他床墊出現「毛黑蟲」問是啥？網狂歪樓：是龍貓的灰塵精靈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。