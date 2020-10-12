宜蘭望龍埤湖畔驚見遊客釣鯉魚 眾人怒批：教育真失敗

不是有魚的地方就能釣魚！位於宜蘭員山的望龍埤湖景迷人，是許多人喜愛的休閒景點，湖畔也販售飼料，供遊客餵食湖裡的鯉魚。然而連假期間卻出現令人驚訝的情景，竟有遊客變成釣客，拿著釣竿在湖裡釣魚，令網友忍不住痛批：「公德心呢？」

一位目擊者拍下照片，貼到臉書社團「爆怨公社」，她痛心留言，望龍埤的鯉魚靠著眾人長期餵養照顧，才能長得如此肥碩，而且也公告僅供觀賞、禁止捕獵，卻看到那群人無視規定，拿著釣竿和網子公然捕獵。

「身為宜蘭人，看到此景著實難過」，目擊女網友指出，她捕捉到的畫面，是他們釣到魚後，因為重量太重，導致釣繩斷掉的瞬間。她氣憤的說，「魚鉤留魚嘴，魚還能活嗎？魚要痛苦多久才死去？」最後並呼籲大家，應來此處享受自然，而非靠破壞生態來成就自身快樂。

看到照片的網友們紛紛大呼「太沒公德心」，「觀賞用的釣來幹嘛？」、「如果我當場看到，絕對當場出聲幹譙」、「很多人把打獵當做遊戲，一點也不尊重生命」、「不論是家教還是品德教育真失敗」、「怎麼那麼惡劣啊！鯉魚又不能吃，到底在想什麼啊」、「就是有這種人，掉下去再來說國賠，因為設計不良」，也有人表示應該報警，「上次有個釣魚的被開罰15萬」。

對於目擊者所憂心上勾魚兒的狀態，則有釣友解釋，除非遭受感染，魚嘴上有鉤子不會致死，魚鉤通常會在生鏽後斷掉，所以不用太緊張。但強調他們在管制區裡釣魚就是不對的行為，「丟釣魚人的臉」。