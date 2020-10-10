小三題目「親戚生寶寶」怎麼做？ 爸苦惱：有標準答案嗎？

現在的小朋友人生好難，才小學三年級就要開始面對人情世故，一名爸爸表示，小孩的考卷上出現一個難題，「伯伯和伯母生了一個寶寶，我們可以怎麼做？」，答案選項分別是「1.假裝不知道」、「2.打電話問他們會不會有彌月蛋糕」、「3.親自送禮去道賀」、「4.暫時不聯絡」，讓這名網友很苦惱，不知道這題到底有沒有標準答案。

原PO在臉書爆廢公社貼出了一張照片，並表示，孩子帶了一張考卷回來，上面的題目是「伯伯和伯母生了一個寶寶，我們可以怎麼做？」，不過答案選項讓人十分哭笑不得，讓原PO無奈不知該如何跟小孩解釋，也向網友求助這題「有標準答案嗎」？

許多網友爆笑回應，「現在防疫期間，當然是暫時不聯絡」、「很明顯是複選題1.2.4」、「假裝不知道後，暫時不聯絡，過陣子再親自去送禮，順便問什麼時候能拿彌月蛋糕」、「5.爸媽會處理，我們小朋友不用煩惱」、「打電話問他們會不會送彌月蛋糕，如果有，就親自送禮去道賀，如果沒有，就暫時不聯絡」。

還有網友表示「這根本是出題老師自己的難題，不要拿出來煩學生啦！」、「出題的老師內心世界太複雜」、「老師很苦惱，在線等答案」、「其實是出題老師的人生選擇題，不得已所面臨的考題，我們一定要幫老師選答案，會選擇5.太忙了，忘了這件事！」、「老師不知道該如何選擇而問學生..」、「康軒出的教材嗎？」。