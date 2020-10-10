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屏東「滿盤生魚片」只要300元 網友：北部人哭暈在廁所

聯合新聞網 / 綜合報導
屏東後壁湖的生魚片只要300元。圖取自PTT
屏東後壁湖的生魚片只要300元。圖取自PTT

海鮮屬於價格偏高的食物，在餐廳吃動輒上千上萬，若在港口或產地價錢則有機會吃到近乎成本價的海產。一名網友秀出在屏東大盤生魚片只花300元，令北部人直呼羨慕。

一名網友在PTT發文，他說到屏東餐廳點了一盤生魚片，滿滿一大盤有五六種，大約有五六十片，這樣居然只要300元，令他直呼南部生魚片怎麼這麼便宜，還問不知北部這樣要多少錢。

很多網友表示不意外：「屏東都這種價格」、「港口直送吧是要多貴」、「北部每種各拿兩片來做成生魚片丼飯，一碗賣300」、「食材本來就沒多貴，貴在北部的租金」、「產地價和餐廳本來就差好多倍」、「在基隆同樣價位切300有一半的量就要偷笑了」、「北部人感到悲憤、哭暈在廁所」。

還有眼尖網友指出這間店不是在東港而是位於後壁湖，但是要用便宜價格吃生魚片是有條件的，老闆規定要點滿一桌菜，才能單點這樣一盤。

生魚片 屏東

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