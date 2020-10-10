在登機門前撐破牛仔褲…越南台幹帶上10條新褲卻全數被搶

一名曾赴越南擔任台幹的網友鑑於前次出差褲子破掉的窘境，一口氣帶了10條新褲子前往，卻遇上當地暴動，一次也沒穿過的褲子全數被搶走，幸好狼狽撤離的他還是平安歸國，大嘆是一個相當悲傷的故事。

一名網友在PTT發文，他自稱2014年時曾從大陸前往越南出差3周，由於當地工廠有清潔阿姨幫忙打掃洗衣，他就輕裝上陣、僅帶兩條牛仔褲前往。

他上機前在登機門給空服員檢查機票時，機票掉在地上，他彎下腰去撿時，體重破百的他竟然把牛仔褲撐破了，他轉身看到空姐雖然保持微笑端莊，但似乎都在強忍笑意。

到了當地由於只剩一條牛仔褲，只好天天穿，後來第二條牛仔褲也破了，越南的幹部帶他去市集買，卻找不到43腰的褲子，只好把破掉的牛仔褲縫補後勉強穿，還因此得到「穿著破褲子在現場巡察的台幹」的稱號。

同年五月他又被派往越南，有了前車之鑑，他跑到台北東區花了一萬多元一口氣採購了10條褲子，心想這次總不可能全破光光了。

他到了宿舍後把新褲子和台灣搬運過去的零食在床上一次攤開，竟遇上越南30年以來最大規模的排華暴動，所有東西跟衣物被搶奪一空。這次暴動波及胡志明市周遭幾個省份的工業區，被攻擊的對象包括中國大陸和台灣企業。激進的暴民衝進廠區，只要看到門上有中文的公司就進行掠奪和放火等破壞行為。

2014年越南排華暴動，台灣公司高層出示工廠被破壞的照片。圖取自udn tv

公司帶著所有台幹到隔壁有鐵門保護的工廠避難，但暴民步步逼近，只好撤離至沒受暴動影響的胡志明市。他表示所幸越籍司機成功走小路繞過暴民們，總算平安抵達，他再從胡志明市搭機返台，創下出差最短的紀錄，並自嘲是「被搶十條褲子的男人」。