騎樓柱子出現「神秘圓盤」 專業網友解釋：攸關建築物安全

小東西也有大作用！台灣位處於地震帶上，地震頻繁讓人更關心建築物的安全性，有網友在臉書上發文表示朋友看到騎樓柱子上有兩個詭異的圓盤，很好奇是做什麼用的，就有專業的鄉民提出解答，原來是測量建築物傾斜度的定位盤。

原PO在臉書「爆系知識家」貼出一張照片，他說朋友在路邊看到兩個黑色的小圓盤被鎖在柱子上，圓盤中間是中空的，上下左右各有突起處，原PO不懂其用處，於是求助網友解答「請問有人知道這個的用處嗎？」

照片引來網友們的熱議，「鎖欄杆的？」、「我家隔壁的柱子也有欸」、「地界鄰房記號定位盤」。不過有熟知這物品的人解釋這是「傾度盤」，「工地測鄰房傾斜度的定位盤」、「房屋傾斜需要用到的東西」、「水平+垂直定位用」、「工地測鄰房傾斜度的定位盤」、「傾度盤，測量結構物有沒有變位的監測設備」。

還有專業的網友提出詳細的說明，表示台灣位處於地震帶上，地震很頻繁，加上颱風時所夾帶的大量降雨，容易讓地層土壤滑動而影響建築物的傾斜，所以安裝「傾度盤」是為了容易觀察及判斷建物的傾斜度及安全性。