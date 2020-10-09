早午餐620！他給500現金+200三倍券 店員一句「不找零」他大翻白眼

在新冠肺炎疫情下，政府為了重啟經濟，發給國人「振興三倍券」，每人可以拿到3000元的振興券，使用時間到今年12月底，因為部分店家不找零的關係，也鬧出許多爭議，有網友表示和老婆到桃園吃早午餐，一共點了620元的餐店，給店員500元現金和200元振興券，卻換來店員一句「我們振興券不找零」，解釋後店員仍不收，讓他瞬間翻白眼。

網友在臉書「爆料公社」發文說，和老婆到桃園吃早午餐，餐點一共620元，於是掏了一張500元現金和200元振興券給店員，店員則回應「不好意思，我們振興券不找零」，原PO則表示自己有給一張正常的現金500元，店員則堅持說「我知道，但是我們規定振興券不找零」，讓原PO當下白眼翻到不行。

最後旁邊的店員連忙出面找錢，原PO也無奈的說「到底是腦袋不好使還是邏輯有問題？」，網友看完貼文也提出讓店員理解的辦法「順序問題，先給振興卷，再給現金，他就可以理解！」、「先給他200振興券，再問他是不是要補420現金？然後拿500給他，他就會懂了」、「因為500是主角，200券是配角，所以不找零。反過來200券是主角，500是配角，這樣就可以找零！」。

也有人提及自己的經驗「腦筋轉不過來，這種店員蠻常見的，例如去超商買了76元，我給106元，她只收百元鈔，找24元給我。」、「建構式數學的遺毒⋯你要分開給，先給振興卷再給500！」、「如果今天消費一千塊，又加購一個購物袋兩塊錢，拿了一張千鈔出來，又補上一張兩百面額的卷來補差額兩塊，請問找不找零？」。