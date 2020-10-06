他問教召14天沒工作要人吃土嗎？ 問題引兩派網友激辯

因近日共軍頻頻擾台，加上國防部表示已完成後備教召改革方案，讓「教召」成為近日很夯的話題，以往大家的印象中教召不會像初次當兵時那麼操，但因為未來會加大訓量，明（2021）年起也改為1年1訓，1次14天，讓許多人開始害怕被教召。就有網友發文詢問「教召14天，難道要人當月吃土？」貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在PTT表示很多人對於教召14天感到反彈，因為有些人的工作性質是「有做有錢、沒做沒錢」，就算是領月薪的，本薪用基本薪資計算也是有人喊沒錢，「那被教召14天，當月如果要繳什麼房貸車貸怎辦？」他說士兵一天領700元，士官800、軍官900，只有14天雖然不至於活不了，「假設真的有人教召14天就活不了，那怎辦？」

多數人都解釋依法是可以請公假，「這可以請公假，你可以領兩份薪水」、「教召依法公司還是要給薪水」、「這個是額外給的，依法公司要給公假」、「是沒請過公假喔？」、「公司遇教召不給公假的話就去告他再離職」、「法規要給公假，老闆沒給請檢舉」、「教召是公假吧，原PO該不會沒教召過吧？」

不過也有人有不同看法，「有人是一日一日打工的，哪來的跟老闆要？」、「有些人可能是領日薪的」、「教召碰到很多沒上班就沒收入的人，可憐啊！」、「又不是人人都有公假，有薪水可以拿」、「可憐！又不是每個人都可以這樣請假的，接案的吃什麼？」、「碰過做工算天領的，教召給的錢只有三分之一」、「小吃攤跟開計程車的是哪來的老闆啦？」

依照《兵役法施行法》第43條表示，受教育召集、勤務召集、點閱召集的學生及職工，公司雇主應給予公假，另外《勞工請假規則》第8條寫到，「勞工依法令規定應給予公假者，工資照給，其假期視實際需要定之。」