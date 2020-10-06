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是真的！72歲房東出租空屋 只要符合條件房子「免費送」

聯合新聞網 / 綜合報導
彰化北斗鎮3樓透天厝，是屋主最近想脫手的物件。 圖擷自googlemaps
彰化北斗鎮3樓透天厝，是屋主最近想脫手的物件。 圖擷自googlemaps

擺脫無殼蝸牛除了努力賺錢，看準時機下手也很重要。有位高齡72歲的爺爺在《台中自住買賣討論區》發文，他表示自己「活在這個世界上也不會很久了」，因此只要跟爺爺承租一個月9千元的房子，等爺爺死後這間房子就是你的，文章也吸引許多人心動，不過房仲也提醒小心贈與稅高得嚇人。

原Po是名72歲的爺爺，他表示「魔王物件，誰與爭鋒，活在這個世界上也不會很久了，誰來租我的房子，我就把這個房子送給誰，條件是你要準時付房租，直到阿伯死亡，這一棟房子就送給你，月租9千元」，網友立刻上網查地址，發現房子是在彰化北斗鎮的三樓高透天厝。

根據《ETtoday房產雲》報導，爺爺年輕時做法拍起家。成為億萬富翁還擁有許多房產，爺爺認為「這些東西他死後也帶不走」，因此爺爺想出此法來幫助年輕人置產。另外，根據《民視新聞網》報導，屋主在中部有40筆不動產，屋主其實有三個方案考慮，第一是，月租9000元，第二是月租2萬到死後就送房，第三是簽30年合約，時間到了房子就是你的。

而依照內政部簡易生命表資料顯示，72歲年均餘命約有15年，與動輒千萬的新建案來說，這種選擇比較輕鬆，不過，屋主當時以法拍取得地上物，因此土地所有權仍是國有，如果雙方約定的價格低於房地現值，國稅局就會傾向認定為贈與、核課贈與稅。因此，如果想透過此方法置產，那稅金一定要看清楚，不要高興得太早，事後徒增煩惱。

網友在論壇上，討論此物件划不划算。圖擷自mobile01
網友在論壇上，討論此物件划不划算。圖擷自mobile01

買房 贈與稅 內政部

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