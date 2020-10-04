嘉義國道見蝙蝠車！葉宜津猜車主是周杰倫 網揭關鍵一點打臉

天王周杰倫愛好收藏多輛名車，其中最知名的收藏是一台手工訂製的蝙蝠車，傳聞是周杰倫耗費6500萬台幣打造。監察委員葉宜津4日在臉書表示，她回台南的路上看到一台蝙蝠車，還以為是拍戲道具，沒想到懂車的朋友推測「可能是周杰倫的」。照片曝光後，引發網友熱議，有網友更打臉「周杰倫的蝙蝠車一直都在高雄展示啊」。

葉宜津在臉書PO出一張照片，表示「連假回台南的路上看到，我還以爲是玩具或拍戲道具...結果說是周杰倫的蝙蝠車！」只見照片中，大貨車在高速公路上載運蝙蝠車，蝙蝠車巨大的圓形進氣口和浮誇的尾翼引人注目。

根據《ETtoday新聞雲》報導，葉宜津表示，這是2日結束連假後，在嘉義一帶的高速公路上看到的，懂車的朋友還推測，那麼特別的車款可能是周杰倫的。但葉宜津也表示，不確定是不是，只是用猜的。

貼文一出，網友留言回應，「有錢人的玩具車」、「貧窮限制了我的想像」、「坐在拖板車上的蝙蝠」、「以前有新聞說驗車不會過，事實上就是拍戲道具啊」、「大家都忽略了一件事⋯⋯運這台車的司機壓力好大啊」。

但也有網友直言這台蝙蝠車不是周杰倫的，「周杰倫買的不是1989年款的嗎？」、「他家在台北市欸，怎麼可能跑去那」、「周杰倫的蝙蝠車一直都在高雄展示啊」、「車後面角度不對」、「做好最後一屆的監委好好監督政府就好，不用管蝙蝠車是誰的」。

據了解，周杰倫的蝙蝠車是根據1989年提姆波頓（Tim Burton）版的蝙蝠俠電影仿製出來的，當時蝙蝠俠電影橫掃全球票房，還入圍各項影展大獎，由於相當熱門，許多車廠紛紛仿製蝙蝠戰車，而電影中的5輛原版道具車早被拍賣，因此愛車人士只能買到仿製品。

據《鏡周刊》報導，周杰倫這台6500萬台幣的蝙蝠車，曾多次在周杰倫MV出現或出借展覽，其引擎有6000多cc，動力超強，不過礙於台灣法律規定，無法掛牌。