半夜聽見有人喃喃自語超驚悚 打開門看見超感人一幕

這個「恐怖故事」結尾有洋蔥！一位網友半夜聽到家中出現奇怪的聲音，彷彿是一位女生在喃喃自語，讓她嚇個半死，沒想到鼓起勇氣打開房門，看到的竟是爸媽半夜爬起來幫她搶訂返校台鐵車票，由於不太會操作才不小心使系統播放語音，讓原po感動得快哭出來，連網友們都看哭了。

網友在Dcard表示，某天半夜睡到一半，她忽然聽見門外有窸窸窣窣的聲音，本以為是家人起床上廁所，沒想到過一陣子，「我聽到了一陣聲音無高低的女音，很像在喃喃自語，又好像在唸誦著什麼，隔著房門也聽不太清楚。」原po很肯定這個聲音不屬於家中任何一個人，加上她睡前才看恐怖劇情片解說，因此這時她瞌睡蟲已經嚇到跑光了。

原po好不容易做足心理準備，「我輕輕的拉開門的一縫，往外窺視。我看到我的父母神情專注坐在客廳的電腦前面，而電腦正在發出我所聽到的女聲。」她的父母也看見她，招手要她過去，「湊近一瞧，看到電腦螢幕顯示著『台鐵訂票』的頁面」，原po才知道，原來是因為她沒有訂到返校的車票，可能要站4、5個小時回學校，父母不捨她久站，才半夜起來看有沒有人退票。而人聲是因為原po父母不太會用電腦，每次打驗證碼時都按到語音播放，才會出現奇怪的女聲。

原po表示，「我一點也不在意站4、5個小時，但沒想到習慣早睡的父母犧牲睡眠時間，就因為擔心孩子、心疼孩子會站太久，半夜爬起來摸索著不熟悉的電腦網頁」，讓她越想越鼻酸，也呼籲大家好好珍惜跟父母相處的時光。

網友也深受感動，「一開始還以為是靈異版，妳爸爸媽媽好暖」、「暖暖的洋蔥」、「嗚嗚嗚...好鼻酸」、「嗚，趕快抱住爸媽」、「原本預期是鬼，打開門才發現是愛」。