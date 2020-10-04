錯過北返火車她失落懊惱 工作人員「貼心舉動」全場讚翻

連假期間返鄉及出遊人潮多，大眾運輸經常加開班次來紓解，相對的車票更是一票難求。對此，一名女網友透露，好不容易買到車票，結果不小心錯過班次，沒想到台鐵人員的「處理方式」令她備感窩心，貼文曝光網友大讚服務品質好，同時也有人分享相同經驗。

原PO在「Dcard」發文，中秋連假好不容易搶到車票，然而當天趕往車站火車卻從眼前開走，當下她想到可以騎機車到下一站，無奈最後還是錯過，心灰意冷下她問售票員「有鹿野到南港的車票嗎」，對方見她手握票券面露疑惑，不過了解情況後主動詢問主管，並幫忙改到下一班車次的站票。

原PO表示，上車後座位都有人坐，因此她站在車門走廊上，暖心的是，列車長看到車票貼心提醒「有空位都可以坐沒關係，不然站到南港會很累喔」，回程約莫站了快2小時，每次列車長都會說「你去8車2號坐一下吧！雖然是愛心座位，但你這樣要站4小時太累了」，於是就這樣坐到了南港站。文末她提到，愉快的搭乘經驗覺得幸福又幸運，台鐵的工作人員真的好貼心，謝謝售票員和驗票員，這是一趟幸福路上的火車。

貼文一出，網友留言回應，「真的好暖」、「有溫暖到給讚」、「謝謝妳，分享溫暖有愛的小故事」、「台灣最美的風景是人」、「之前也遇到一個列車長看我站著，直接指了一個空位叫我過去坐，超感動的」、「遇過跟原PO一樣的情況，台鐵工作人員真的非常好心」、「上次從高雄站到台北，列車長竟然幫我找位子，並且叫我過去坐，超讚的」。