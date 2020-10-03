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刨冰店老闆防奧客訂「消費須知」 網崇拜：想看餐點飛出去

聯合新聞網 / 綜合報導
刨冰店老闆貼出消費須知，呼籲消費者別做出奧客行為。圖擷自爆廢公社公開版
刨冰店老闆貼出消費須知，呼籲消費者別做出奧客行為。圖擷自爆廢公社公開版

消費者或店家都要有基本的禮貌才能使用餐環境變更好，若不互相尊重恐會鬧得不愉快。近期有網友發文，分享花蓮一間刨冰店的消費須知，只見老闆列出八點規定，對各種奧客行為作回應，呼籲消費者要互相尊重。貼文一出後，許多網友紛紛認同老闆作法，稱想看到老闆轟人的場面。

原PO在「爆廢公社公開版」發文，貼出花蓮商校街刨冰店的消費須知，只見上面寫有八點規定，包括「大聲叫號三次沒回應，重新排隊」、「店家有拒絕交易的權利」、「出餐較慢請耐心等候，不想等就去得來速」、「過度要求客製化，將收商品金額乘一百倍的費用」、「不要想顧客至上，要五星服務請到米其林餐廳」、「不劃單導致做錯餐點，請自行吸收」、「不要一直喊紅豆，不點主餐鬼才知道你要點什麼」、「態度不佳將會得到回報，例如丟錢者會看到餐點飛回去」。

店家也在須知上寫道目前已經有位奧客被轟出店外，對此原PO則表示，「看完消費須知，有沒有勇者要成為第10位呢，結果現場人山人海想看餐點怎麼飛出去，不知道老闆有沒有看到這則文章，期待下次看到奧客餐點飛出去的直播之類的」。

貼文一出，網友紛紛表示，「欣賞這位老闆」、「想看餐點飛出去」、「彼此尊重蠻重要的，真的討厭那種花錢就是大爺的，還有狀況外的」、「希望我老闆也能這麼霸氣啦」、「會有這些消費須知，必定常遇到這種消費者」、「淘汰劣質消費才有更多時間服務良心買家，真是明智之舉」。

奧客 爆廢公社 吃冰

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