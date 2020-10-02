行動支付興起...提款機領錢太落伍？網曝「關鍵優勢」難取代

行動支付越來越普及，只要綁定信用卡在APP軟體上，結帳時拿出手機就能付款，可說是十分方便。對此，一名網友不解發問，「明明可以行動支付和無卡提款，為何還有一堆人用提款卡領錢」，問題曝光掀起鄉民熱議。

原PO在PTT發文表示，現代人手機不離身，可大家偏偏愛帶信用卡和提款卡出門，明明手機就能行動支付跟無卡提款，這讓他好奇提問「現在還在用提款卡領錢的都是哪種人？」

貼文一出，網友留言提領現金的好處，「如果手機壞掉或弄丟不就完蛋了」、「喜歡用現金，才不會無腦花」、「我平常都用google pay跟line pay，但我還是用提款卡領錢，手機提款比較麻煩」、「現金5秒就買好，不用開手機滑半天」、「去夜市消費我看你要怎麼付」。

此外，也有人提到行動支和無卡提款的缺點，「我用過無卡提款，ATM會掃手機QR扣，我直接插卡還比較快」、「台灣的行動支付沒有大陸普及」、「有些銀行的無卡提款沒有跨行服務」、「無卡提款能領得太少，不實用」、「不是所有店都有行動支付，身上還是帶點現金比較好」。