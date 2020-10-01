數學爭議題「6÷2(2+1)」 難倒計算機難不倒人腦！

對許多人來說，數學是一門深奧的藝術，但對計算機來說卻是十分間單的公式，有網友就在爆料公社貼出一張照片，同樣的計算公式，得出的答案卻不相同，讓網友疑惑究竟哪一個答案才是對的？

照片中可以看到一台計算機跟一台手機，上面都有著同一行計算公式「6÷2(2+1)」，不過計算機得出的答案是1，手機得出的答案卻是9，比人腦還精的計算機究竟出了什麼問題？

這道題雖然難倒了計算機，卻沒有難倒人腦，有網友就表示其實兩種運算都沒錯，「模擬兩可的爭議題式，代數跟四則運算皆可用，1、9答案皆算對也算錯，就看出題的原則是什麼了」、「其實我們應該先思考為什麼要把乘號省略，在代數中省略乘號是因為相乘兩數是一個整體不可分開，例如6÷2n和6÷2×n是不一樣的」，更有網友提出某些計算機的沿用舊時公式才會出現差異，「1917年之前的數學算法和之後的算法不同，當時規定碰到除法時，應該將左邊整個算式除以右邊整個算式，有些計算機沿用舊例，所以會出現不同的情況」。

還有許多網友爆笑回覆，遇到數學題目，一概不回答，「女人也許會欺騙你，兄弟也許會背叛你，但數學不會，數學不會就是不會」、「算我的薪水的時候用右邊算式，扣我薪水的時候用左邊的，謝謝老闆」、「我是覺得這道數學題不要解了，來想想中秋烤肉要烤什麼材料好了，這比較實際」。