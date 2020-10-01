北市公車變電箱突起火 她驚恐：不要放有水的東西

公車是台北市民最常用到的大眾運輸工具，若遇上拿著大包小包的時候，上下公車難免有點不方便，但是巴士業者也很貼心在車內騰出一些空間，供民眾放置隨身行李。不過一名王小姐在網路po出三張照片，描述自己先生是公車司機，日前工作時發生了車內變電箱起火的意外，王小姐提醒，駕駛座後方平台內有變電箱，不要把飲料放在上面，以免打翻滲水釀成意外。

王小姐在臉書社團「木柵社團」貼出的照片可見消防隊員正在公車內處理起火意外，地上滿是滅火器粉末。王小姐說明擔任公車司機的先生某日開車時發現冷氣突然故障，接著出現濃濃的燒焦味，乘客發現駕駛座後方的變電箱冒煙，司機停車察看，一打開蓋子發現裡面都是水，他趕緊疏散乘客下車，正準備檢查時變電箱起火了，馬上用滅火器滅火，也幸虧民眾火速通報消防隊，沒有釀成更大意外。

王小姐提醒搭車民眾，駕駛座位後面就是「變電箱」，千萬不要把菜或飲料等有水的東西放在上方，如果滲水進去可能導致嚴重後果，「萬一變電箱爆炸呢？你/妳一個無心的舉動有可能炸死整車人！」她說現在想起都還心有餘悸，希望每個人都能一起維護公共安全。

網友看了紛紛表示感謝，學到了重要常識，「謝謝提醒！」、「為何這麼重要的盒子沒標示又沒加防水膠條？」、「全部都水，哪個乘客也太誇張了」、「建議公司貼警示貼紙，還要找比較治本的方法」，也有乘客分享下雨天時經常看到有人把濕濕的雨傘放在上面，買菜人拿的塑膠袋也都是雨水，還會有沒喝完的飲料杯，「如果不能放，應該清楚標示，安全第一！」