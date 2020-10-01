10片200元 ！到小琉球被阿姨推銷魷魚片 他好心幫忙事後氣炸

許多人到小琉球玩除了會購買當地的特產麻花捲，還會買魷魚片，但有位男網友被一名賣魷魚片的阿姨推銷，買了後卻受了一肚子氣，原來是對方賣10片200元，沒想到打開竟發現有折一半也有很短的，加起來5片不到，讓他氣炸直呼被騙。

這名男網友在PTT發文表示前幾天到小琉球玩，在免稅店外遇到賣魷魚片的阿姨，對方懇求他幫忙消費一下，「少年耶3片100，外面都2片100，拜託啦…幫幫忙，你要的話阿姨給你10片200，再送你魷魚腳」，原PO聽了也不計較價錢，就答應買了。

就在對方包好後，原PO要求看一下有幾片，沒想到阿姨竟然收了回去，還說「那包你沒看到就算了，阿姨現場數給你看」，然後就一片一片數了起來，接著包好後給他。

等到原PO上船後打開再數了一次，卻發現裡面有對折的、有短的，加起來不到5片，讓他氣得大罵「欺騙我這種善良人！我沒殺價、沒硬拗，直接付錢不囉嗦，結果換來這樣」，不過也無法再花400元船票回去理論了，原PO也呼籲大家到小琉球玩時千萬別再被騙了。

貼文一出也讓其他網友看不下去，「唉，台灣觀光就是被這樣玩爛了」、「幫高調，不老實做生意不行的」、「這種騙術之前好像有新聞」、「這種的都嘛要用秤重的才能買，算片的都會被騙」、「不意外，在觀光區有時寧願吃超商」、「就騙觀光客啊，反正也不會再來」、「不老實商人真的害慘台灣經濟」。

還有在地人建議「想買那個回東港買不就好了」、「我在地人啦，那些東西都是從東港買來坑觀光盤子的」、「那個都是東港那邊過去的，直接去東港買還比較便宜」。