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他PO外送員搬瓦斯桶照片 網友怒批：此風不可長

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友PO出一張外送員搬瓦斯桶進屋的照片，引起鄉民們的熱議。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
有網友PO出一張外送員搬瓦斯桶進屋的照片，引起鄉民們的熱議。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

外送服務越來越普及，除了飲食之外，日常生活用品也能送，也因此改變了民眾購物消費的習慣，不過難道現在連瓦斯也能送嗎？一名網友在臉書上PO出一張照片，一名外送員竟然搬著瓦斯進屋，照片一出也引起熱議。

從原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片可看到，一名身穿某家知名外送平台制服的外送員，正滾著一桶瓦斯桶進到一處民宅，不過目前各家外送平台都沒有外送瓦斯的服務，而且瓦斯桶又重，不太可能是由外送人員來服務，因此有可能是順手幫忙的。原PO也在臉書上寫道「謝謝外送員，讓我有熱水洗澡」，照片引起許多人討論。

有人開玩笑的說「下次看到送冷氣冰箱，我也不以為意了」、「再過不久，我相信連搬家都能幫忙了」、「之後我也要找熊貓幫我跟客戶談業務」、「熊貓可以幫忙我上班」、「熊貓還有什麼不能叫的？」、「肯定是美女，才有這樣的福利」。

不過有網友認為這樣的幫忙不是好現象，擔心會讓更多奧客有樣學樣，「此風不可長」、「這種事盡量不要PO出來，因為之後會有奧客開始各種無理要求，拒絕時還附上一句『別人可以幫忙，你為什麼不行』，再加負評一個」、「這種事情為什麼要幫忙？」、「這種要求真的不是很好」。

爆廢公社 外送員

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