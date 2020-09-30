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她用好市多熱門抹布 手被染成黃色直批：不敢再買了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友購買好市多熱門抹布，發現洗完就褪色。 圖擷自facebook
網友購買好市多熱門抹布，發現洗完就褪色。 圖擷自facebook

聽網評跟風會踩雷嗎？有網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，她買了廣受好評的熱門抹布，誰知道下水浸泡過，抹布開始褪色，一盆乾淨的水瞬間被染成鮮黃色，連她的手都感覺被抹上顏色了，原Po直言「我是不敢再買了」。

原Po表示「這款抹布大家都說好用，我也跟風了」，她拿新拆封的抹布拿來擦地板髒汙，先用清水清洗，再用洗衣皂手洗，沒想到她發現水盆裡的水變成鮮黃色，原Po解釋「車用也好，廚房用也好，我的習慣是用完如果沒有很髒，還是會再次清潔做使用，洗完抹布，手也感覺被染色了，是不是擦過的地方也會殘留染劑呢？」

她補充說明，平常用洗衣皂洗衣服，衣服都不會褪色，但這次拿來洗抹布就變成這樣，原Po直言「每個人見解不同，見仁見智囉，我是不敢再買了。有人可以告訴我不褪色是怎麼洗的嗎？」

網友看完分成兩派，有人第一次看到褪色「公司用了一箱都沒褪色耶」、「不曾遇過褪色的」、「用熱水洗會褪色、冷水洗就不會發生」；也有人覺得是品質問題「看來是這批品質不良，不然怎麼退色不退色都有」、「我都有買過，有水會變黃也有不會的，不過不管黃不黃，洗車都很好用」。

好市多

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