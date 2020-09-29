公車門縫底下伸出好白的「鬼手」 路過騎士嚇壞PO網

雖然農曆七月已過，但可疑的鬼故事及靈異事件仍在各地發生。一名網友在臉書社團靈異公社上PO出一段影片，車水馬龍的夜晚大馬路上，一輛停等紅燈的公車底下突然伸出一隻「鬼手」，嚇壞路上經過的機車騎士。

再仔細一看，原來這隻手是在撿拾不小心掉落在路面上的手機，不過手就這麼不偏不倚地從公車門的門縫中伸出來，也讓不少看影片的網友直呼「真的有嚇到」、「好可怕」、「看到這個會抖…」。

另外，有不少網友們也留言好奇問說，「公車門看起來來是關著的，那他的手是怎麼伸出來的？」其他網友則解答，其實公車門並非完全密封，最下面是毛刷，主要是為了防塵及方便開關門。

還有網友建議，比較正確的做法應該是請公車司機開到下一站停妥後，自己再回頭來撿，但有網友認為如果不馬上撿，待會手機就被後方一堆車輾壞了，不如自己趁紅燈時趕快動手。

其他人則紛紛表示，「真是命大，還好這隻手沒被撞斷」、「騎士可以幫忙撿，順便再摸一下那個人的手，包準對方嚇個半死」、「以為是鬼片」、「還好農曆七月已經過了。」