人潮狂勝士林夜市？ 網推「一處」：在地客多、20年前就熱鬧

夜市是許多觀光客和台灣人愛去的景點，近來雖新冠肺炎疫情影響，外國遊客銳減，卻也引發國內的報復性出遊潮。北部除了知名的士林夜市外，有網友分享還有另一處夜市每天幾乎都人潮爆滿，且離捷運站還比較遠，貼文一出立刻引發熱議。

原PO在PTT八卦板發文指出「士林夜市離捷運較近，樂華夜市離捷運較遠，樂華夜市每天幾乎都人潮爆滿」，並詢問「六月以後台灣不是報復性出遊嗎，為什麼樂華人潮會狂勝士林夜市？」

樂華夜市位於位於新北市的永和區，是中永和地區的人氣夜市，捷運頂溪站步行過去約10分鐘。許多網友紛紛回應「樂華在地客多」、「樂華20年前就超熱鬧的」、「樂華一直都很不錯啊」、「樂華需要排隊的攤販好像比以前多滿多的」、「樂華路大條一點、人少一點，勉強能逛」、「中永和人口密度超級高的，不爆滿都難」、「樂華夜市吃台灣人的市場」、「樂華也是很髒亂，那邊的住戶真可憐」。

也有人認為「不想去士林夜市被當肥羊宰啊」、「士林夜市+樂華夜市<大東夜市，這兩個只能叫攤販集中區」、「士林是給盤子觀光客去的」、「士林已經不是以前那個士林夜市了，以前真的不錯」。