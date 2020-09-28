台灣豬標章徵選現拉鋸戰！他質疑：台灣人審美觀這麼老舊？

行政院農業委員會與中央畜產會舉辦「台灣豬識別標章徵選活動」，網路票選時間到今晚6點，目前第一名與第二名出現拉鋸戰，分別獲得2.2萬、2.1萬的選票。有網友認為，目前第一名的設計配色相當過時，質疑「台灣人審美觀都這麼老舊？」其他人則笑稱「第一名的是綠底，有台灣價值」。

台灣豬識別標章徵選活動網路票選時間為9月21日上午10點起到9月28日下午6點止，每人每日可投一票，將從有投票者抽出20名，贈送市價500元優質畜產品一份。

目前第一名與第二名出現拉鋸戰，截至今天(28)中午為止，第一名為「金牌優質臺灣豬標章」，圖案為深綠色背景，搭配金黃色的小豬圖案，並以中英文寫下「台灣豬」、「TAIWAN PIG」，獲得22010票；第二名為「台灣豬」，圖案為深灰色背景，小豬內含五花肉色的台灣與梅花，並寫下「台灣豬TAIWAN PORK」，獲得21418票。

對此票選，PTT網友出現多種意見，有網友質疑，第一名的配色與設計相當過時，質疑「台灣人審美觀這麼老舊的喔？是我美感有問題嗎？怎麼會想選那個金牌豬設計」。

其他網友則無法認同他的意見，留言「金牌豬真的比較好看」、「醒目跟設計感是兩回事」、「第二名的顏色超噁心，血肉畫在活豬上」、「第二名看起來像腦，不蘇胡」、「第二名設計好看但配色超噁」、「第二名梅花意象好老派」。

還有人開玩笑表示「第一名是綠底，有台灣價值，民進黨價值，當然多票」、「因為有綠色啊，你不知道這年頭有綠色先加10分嗎？」

不過也有人留言表示，「兩個設計都很可愛，各有各的特色」。