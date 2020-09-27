撿到紅包打開見「指甲」她嚇壞 聽完爸爸解釋才釋懷

台灣有許多民俗禁忌，像是不能亂撿地上紅包、勿將筷子插在飯上等，日前一名女網友提款完，發現補摺機旁邊出現一枚紅包，好奇下她打開來看，結果驚見裡頭有指甲和百鈔，嚇得趕緊打電話向爸爸求助，所幸聽完解釋後才放下心中大石。

原PO在臉書社團「靈異公社」發文表示，近日到銀行發現折成四折的紅包躺在補摺機旁邊，她心想這也太醒目，於是忍不住就伸手去拿，結果卻發現裡面有兩張百鈔和指甲，心裡頓時發毛，下秒立刻扔掉紅包。

回家後，原PO一直覺得不安，於是打給爸爸述說事情經過，爸爸也教她解決方法，同時安撫女兒緊張的心情，「免驚免驚，這沒什麼，其實這是『換運』，不管有沒有帶紅包回來都沒有關係，妳把20元銅板放到紅包裡，再將紅包丟進垃圾桶，不要再給其他人撿到」。

原PO事後跑回銀行照做，並且鬆口說「原來是倒霉的人在換運，嚇死我了還以為是『冥婚』耶」。貼文一出，網友留言回應，「我也以為是冥婚，好恐怖」、「我會投進去添油箱，讓它跟佛祖換一下」、「換運的方式其實很不厚道，己所不欲勿施於人」、「紅包真的別亂撿」、「這個破解法我有用過，蠻有效並沒有遇到什麼事」。