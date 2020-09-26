他問哪種公職最好考？ 過來人揭「這類」：錄取率超高

公務員被不少人視為「鐵飯碗」工作，不僅收入穩定，退休後還能月領退休金，因此總是吸引大批民眾搶著報考。近日有網友PO文表示，親戚想考公職試試，所以好奇問道「哪個公職最好考？」引發網友熱烈討論。

一名網友在PTT發文提到，親戚問學店出來能做什麼工作，由於他住的地方偏鄉下，附近都是工廠，薪水就底薪責任制，親戚也沒什麼技能和證照，因此想拚公職看看，「可是想到要考什麼就不知道了，我也只想到台水、台鐵、地政之類的，其他有考過的大大有推薦哪種比較好考的嗎？」

貼文一出，隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「土木的錄取率最高」、「土木榜上有名」、「認真的說是土木，損耗率一直很高」、「理工科畢業的都可考土木」、「土木、監所管理員最後上班地點都一樣」。

不過也有網友持不同看法，「土木有科系限制好不，不是誰都能考」、「土木很難好嗎？名額多、補不滿，不等於好考欸，每年都不足額，一堆人考不到最低分」。