冷氣疑故障？他抬頭驚見「焦屍」 網笑回：轉職皮卡丘失敗

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聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友在家中吹冷氣，吹到一半風卻停了，他這才抬頭驚見一隻老鼠因偷咬電線而觸電死亡。示意圖／ingimage
一位網友在家中吹冷氣，吹到一半風卻停了，他這才抬頭驚見一隻老鼠因偷咬電線而觸電死亡。示意圖／ingimage

你有看過這種畫面嗎？有網友分享近日在家中吹冷氣但突然沒風了，他下意識抬頭往上一看，這才驚覺有一隻老鼠疑似偷咬電線卻意外觸電死亡，他將照片PO上網後引發熱議。

一位網友在家中吹冷氣，沒想到吹到一半風突然停了，抬頭一看才發現令人震驚的一幕，居然有一隻老鼠直接掛在冷氣旁一動也不動，這才驚覺原來是老鼠偷咬電線，卻意外觸電死亡，「咬著咬著就掛了」。

仔細一看，這隻老鼠已將電氣絕緣膠帶給咬破、露出電線，疑似是牠啃咬電線導致冷氣漏電故障，牠也意外被電死了，牠的尾巴尾端也有一層疑似被電到焦黑的痕跡。

許多網友看後紛紛笑回「糙灰搭了（燒焦了）」、「看來進化皮卡丘失敗了」、「聞到烤肉香了嗎？」、「好恐怖哦…囧」、「都不用捕鼠籠，用撿的就可以了！」、「拍攝者不救？」

一位網友在家中吹冷氣，吹到一半風卻停了，他這才抬頭驚見一隻老鼠因偷咬電線而觸電死亡。圖擷自爆廢公社
一位網友在家中吹冷氣，吹到一半風卻停了，他這才抬頭驚見一隻老鼠因偷咬電線而觸電死亡。圖擷自爆廢公社

爆廢公社 老鼠 家電

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